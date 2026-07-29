Concierto gratis de The Beatles en CDMX: cuándo, dónde y a qué hora será el tributo

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¿Cuándo es el tributo a The Beatles? Foto: AFP

El TlacuACH Fest 2026 ofrecerá un concierto tributo gratuito a The Beatles en el Centro Histórico de CDMX, donde los asistentes podrán cantar y disfrutar algunos de los mayores éxitos del legendario Cuarteto de Liverpool.

El evento, organizado por la Autoridad del Centro Histórico (ACH), invita a familias, parejas y grupos de amigos a disfrutar de una tarde de música en vivo en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

“​Este 16 de agosto a las 14 horas, te invitamos a asistir a la Plaza Manuel Tolsá para disfrutar de un tributo sinfónico a The Beatles”, señaló la ACH en redes sociales.

¿Cuándo será el concierto gratis de The Beatles en CDMX?

El concierto tributo a The Beatles se realizará el domingo 16 de agosto de 2026, a partir de las 14:00 horas. La entrada será totalmente gratuita, por lo que no será necesario adquirir boletos o realizar algún registro previo.

¿Dónde será el concierto de The Beatles en el Centro Histórico?

La presentación se llevará a cabo en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada en Tacuba 8, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a unos pasos del Museo Nacional de Arte (MUNAL).

¿Cómo llegar?

Si planeas ir en transporte público, estas son las opciones más sencillas:

Metro Línea 2 o Línea 8.

Bajar en la estación Bellas Artes .

. Caminar aproximadamente cinco minutos por la calle Tacuba hasta llegar a la Plaza Manuel Tolsá.

¿Quién dará el concierto tributo a The Beatles?

El espectáculo estará a cargo de Los Big Bens, una agrupación especializada en interpretar la música de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, recreando algunos de los temas más representativos de la banda británica.

Canciones que sonarán durante el concierto

Los asistentes podrán disfrutar de clásicos como:

Hey Jude

Let It Be

Here Comes the Sun

Come Together

Yesterday

Help!

Twist and Shout

I Want to Hold Your Hand

All You Need Is Love

Yellow Submarine

La Autoridad del Centro Histórico destacó que el objetivo es ofrecer un espacio de convivencia donde la música y la cultura llenen de vida el corazón de la Ciudad de México.

“Ven con tu familia, amistades o pareja y disfruta de un concierto gratuito donde la música, la cultura y el espacio público se unen para hacer rockear el Centro Histórico con los grandes éxitos de la banda más influyente de todos los tiempos”, indicó la dependencia.

¿Qué es el TlacuACH Fest?

El TlacuACH Fest es un festival cultural impulsado por la Autoridad del Centro Histórico que busca acercar actividades artísticas, musicales y recreativas al público en distintos espacios del primer cuadro de la Ciudad de México.

Para esta edición, uno de los eventos principales será el homenaje a The Beatles, una de las bandas más influyentes de la historia del rock, cuya música sigue reuniendo a distintas generaciones de seguidores.