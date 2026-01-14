Resurge testimonio de Verónica Castro sobre acoso por parte de Julio Iglesias: “Me agarró una nalga”

GENERANDO AUDIO...

Verónica Castro expone nuevo escándalo de Julio Iglesias | Fotos: Cuartoscuro

Verónica Castro, actriz y conductora mexicana de 73 años, recordó un par de episodios incómodos que vivió con el cantante Julio Iglesias, a quien señaló por haberla besado y tocado sin su consentimiento, según dijo en entrevista con la periodista Pati Chapoy en diciembre de 2022.

El relato resurgió luego de que se diera a conocer que el intérprete español de temas como “Con la misma piedra” enfrenta acusaciones por presunta agresión sexual.

Las declaraciones de Castro fueron retomadas este martes 13 de enero en el programa Ventaneando, tras difundirse las nuevas denuncias contra Iglesias.

El primer incidente: un tocamiento en público

Verónica Castro narró que el primer episodio ocurrió durante un evento musical con la presencia de varios artistas. De acuerdo con su testimonio, Julio Iglesias se colocó detrás de ella y le tocó un glúteo sin previo aviso.

“Un día me agarró la nalga arriba de un escenario, habíamos varios artistas. Era una entrega de premios, una fiesta muy grande, artistas de mucho nombre, estaba Julio Iglesias, que me quedó atrasito de mí… De repente siento que alguien me agarra la pompa y chin, que meto un trancazo para atrás, porque dije ‘el que haya sido, se lleva su trancazo’, y era Julio” Verónica Castro

La conductora explicó que confrontó al cantante en ese momento y le preguntó por qué había hecho algo así. Según su versión, la respuesta de Iglesias fue que, como ella no permitía que lo hiciera en el camerino, decidió hacerlo en el escenario.

Un beso sin consentimiento durante una entrevista

Tras ese primer episodio, la actriz mostró resistencia cuando le propusieron entrevistarlo durante una visita del cantante a México. Sin embargo, aceptó y, durante la grabación, ocurrió el segundo incidente.

Verónica Castro relató que, frente a las cámaras, Julio Iglesias se levantó, la tomó de la cabeza y la besó en los labios sin su autorización.

“Se levanta, me agarra de la cabeza y me da un beso. (…) Yo en la cámara, casi en vivo y a todo color y digo: ‘ay, bueno, córtenle, ahorita sigue la escena, porque es escena de amor’”, contó la actriz en tono sarcástico.

El contexto de las acusaciones contra Julio Iglesias

Dos mujeres denunciaron a Julio Iglesias por trata y agresión sexual. La denuncia hace referencia a hechos sucedidos entre enero y octubre de 2021 en las residencias que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas.

La querella fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.

Ambas mujeres, quienes fueron sus empleadas, describieron agresiones sexuales, además de bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, dieron a conocer eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

En entrevista, las extrabajadoras contaron que Julio Iglesias las presionaba para mantener encuentros sexuales y describieron penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

