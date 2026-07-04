Andrés Penella, el compositor mexicano que cuenta historias a través de su música

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Sus composiciones han llegado al cine, teatro y televisión. Foto: Cinetc

Andrés Penella, músico, compositor, multiinstrumentista y actor, forma parte actualmente del elenco de la obra “Un tranvía llamado deseo”, junto a Marina de Tavira, donde, además de actuar, interpreta en vivo gran parte de la estructura sonora de la puesta en escena.

Sin embargo, su trabajo en esta producción es apenas una muestra de una carrera que se ha desarrollado en el teatro, la televisión y el cine.

En Unotv.com tuvimos la oportunidad de platicar con él y, además de conocer más sobre su trayectoria, descubrimos la visión artística que guía su trabajo y algunos de los proyectos que prepara para el futuro.

La música como una forma de inventar mundos

Mucho antes de escribir partituras, Andrés soñaba con otro oficio. De niño quería ser inventor, pero con el tiempo entendió que el arte también era una manera de construir cosas que antes no existían.

El punto de quiebre llegó cuando tenía apenas 10 años. Una función de “Los Miserables” lo llevó hasta el foso de la orquesta, donde vio dirigir al maestro Isaac Saúl. Aquella experiencia, sumada a las bandas sonoras de John Williams para “Star Wars” y “Harry Potter”, terminó por definir su futuro.

“Me metí al foso de la orquesta a ver al maestro Isaac Saúl dirigir y ahí me enamoré de la orquesta”, resaltó el compositor.

Desde entonces comenzó un camino que inició frente al piano cuando tenía 5 años y que, años más tarde, lo llevaría a estudiar composición y musicalización para cine en el Berklee College of Music.

Cabe mencionar que, para Andrés, la música nunca ha sido un simple acompañamiento. Su función es mucho más profunda.

“Me parece algo fundamental, la música dentro de una historia ayuda a contar lo que quieres contar”, destacó

Para Andrés, cada elemento de una producción audiovisual contribuye a construir la experiencia del espectador y que la música ayuda a dirigir la atención y definir con qué personaje empatiza el público.

Sus composiciones han llegado al en cine, teatro y televisión. Foto: Cinetc

Antes compositor que actor

Aunque actualmente combina ambas facetas en “Un tranvía llamado deseo”, tiene claro cuál es el enfoque de su carrera artística.

“Siempre, mi principal objetivo ha sido ser músico, y más específicamente, compositor, compositor tanto de música para cine como para música de teatro”, resaltó.

La actuación, explicó, llegó desde la infancia como un hobby que disfrutaba junto a su hermana María Penella. Hoy continúa aceptando proyectos actorales, pero siempre como una extensión natural de su trabajo musical.

Su carrera profesional comenzó incluso antes de graduarse. Mientras estudiaba colaboró con estudiantes de cine de distintas escuelas, musicalizando cortometrajes que le permitieron adquirir experiencia antes de dar el salto a producciones profesionales como “En la piel de Lucía” y posteriormente trabajar como orquestador de “The Last Warrior” de Disney.

“Hice varios cortos de amigas y amigos que estaban estudiando cine. Cortos de titulación de la Ibero, del CCC, del Central Film School in London, el New York Film Academy en Los Ángeles, del NYU, hice varios cortos de titulación”, explicó.

Construyendo el sonido de “Un tranvía llamado deseo”

Actualmente, Andrés Penella vive una experiencia poco común sobre el escenario. Además de interpretar dos personajes en la puesta en escena dirigida por Diego del Río, ejecuta la música completamente en vivo durante cada función.

Esa condición cambia por completo la manera de entender un montaje teatral.

“La principal cosa que es distinta es el hecho de que el teatro es en vivo. Cada función es distinta”, mencionó.

Por ello, la música también cambia ligeramente noche tras noche para responder a las interpretaciones del elenco.

Su proceso creativo comenzó mucho antes de los ensayos. Primero, leyó repetidamente el texto de Tennessee Williams y estudió cada una de las referencias musicales que aparecen en la obra.

Después investigó la música tradicional de Nueva Orleans, compuso una nueva versión de “La Varsoviana”, escribió un cuarteto vocal de jazz e incluso creó cerca de 50 cartas y poemas para Alan, uno de los personajes que interpreta.

Muchas de esas composiciones nacieron conforme avanzaban los ensayos.

“Hubo algunas de las composiciones que se dieron desde antes de que yo me reuniera con el elenco y otras fueron después de los ensayos en mi casa, y otras fueron durante los ensayos”, detalló.

Además de la creación musical, Andrés comparte escenario con Marina de Tavira, experiencia que describió con entusiasmo.

“Compartir escena con Marina de Tavira es un enorme privilegio que aprecio mucho en cada función”, destacó.

Foto: Cinetc

Cada historia tiene su propia voz

Si algo caracteriza la trayectoria de Andrés Penella es la facilidad con la que transita entre proyectos completamente distintos.

En su filmografía conviven historias familiares como “La celda de los milagros”, thrillers como “The Black Demon”, series de televisión y ahora una de las obras teatrales más importantes de Tennessee Williams.

Lejos de buscar que todas sus composiciones suenen igual, el compositor procura encontrar la identidad sonora de cada historia.

Para él, el género, los personajes y las emociones determinan el lenguaje musical que utilizará en cada proyecto, aunque siempre intenta conservar una voz propia dentro de cada partitura.

“Al final, trato de ver en dónde puedo meter parte de mí, de mi voz como compositor, siempre de nuevo al servicio de la historia”. Andrés Penella, compositor

¿Cuáles son las tres bandas sonoras favoritas de Andrés Penella?

Hablar con Andrés también fue escuchar a un cinéfilo, por lo que quisimos saber cuáles son sus tres bandas sonoras favoritas y, aunque bromeó con que John Williams podía quedarse con los tres lugares, nos contó cuáles lo han marcado de cierta manera. La primera elección fue casi obligada.

“Yo creo que Star Wars, porque realmente la música de Star Wars es uno de los motivos por los cuales decidí hacer música para películas”, recordó muy entusiasmado.

En segundo lugar mencionó a Hans Zimmer, de quien destacó el trabajo realizado en la segunda parte de “Dune”, particularmente por la forma en que explora el diseño sonoro sin dejar de lado la emoción de sus melodías.

“Es digamos, el máximo exponente de otro estilo de musicalización para películas en donde no necesariamente utiliza la orquesta como instrumento principal, definitivamente lo utiliza, pero se centra más en crear sonidos”, reconoció.

En tercer lugar posicionó a Ennio Morricone y la música de “La misión”, una obra que, asegura, también ayudó a formar sus oídos desde la infancia.

“Podría ir a otro compositor más moderno, pero no, me voy a quedar con Ennio Morricone, es simplemente porque también le dio forma a mis oídos durante mi infancia y yo diría que es el score de ‘La Misión’, en particular la pieza de ‘Gabriel’s Oboe’. Es una cosa preciosa”, explicó.

Hacer arte antes que buscar reconocimiento

Aunque en el horizonte aparecen nuevos proyectos para cine, televisión y hasta un cómic ilustrado por Santiago Moyao, Andrés asegura que sus aspiraciones van mucho más allá de los premios.

Durante la entrevista recordó una pregunta que un amigo le hizo cuando ambos cursaban la primaria, qué prefería, ¿ser famoso o ser un gran músico? Su respuesta no ha cambiado con el paso de los años.

“Yo prefiero ser muy buen músico, que tener mucho reconocimiento”, confesó el compositor con una sonrisa en su rostro.

Más que acumular reconocimientos, Andrés asegura que lo importante es seguir trabajando con personas que admira y crear obras capaces de conmover al público.

“Yo creo que yo vine a este plano a hacer arte y a ayudarle a la gente a través del arte”. Andrés Penella, compositor

Foto: Cinetc

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