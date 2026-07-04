¡Es oficial! Taylor Swift y Travis Kelce están casados, pantallas gigantes lo anuncian en Nueva York

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Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en NY. Foto: Reuters | AFP

La cantante Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce se casaron oficialmente este viernes 3 de julio, confirmó un portavoz de la reina del pop, cuya fastuosa boda llevó a cientos de celebridades a Nueva York.

“Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En cambio, el hermano de ella Austin Swift fue el hombre de honor de Taylor y Jason Kelce fue el padrino”, dijo la publicista de Swift, Tree Paine, en un comunicado.

La boda fue oficiada por el actor Adam Sandler.

Una ceremonia íntima, pero llena de lujo

Durante casi tres horas, decenas de invitados llegaron al recinto deportivo y de espectáculos a bordo de vehículos con vidrios polarizados o caminando por accesos restringidos. La pareja, ambos de 36 años, mantiene una relación desde hace dos años y anunció su compromiso en agosto de 2025.

La celebración coincidió con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, aunque la atención mediática se concentró en la unión de la cantante y el tres veces campeón del Super Bowl, considerada por muchos como la “boda del año”.

Desfile de celebridades en la boda

Entre las figuras que fueron vistas llegar al evento se encuentran los actores Ethan Hawke, Hugh Grant, Bradley Cooper y Dakota Johnson.

También asistieron las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss, además de los cantantes Benson Boone y Camila Cabello.

Ethan Hawke. foto: AFP

Entre los actores que pudieron ser fotografiados al llegar al evento se encuentran Jason Sudeikis, Hugh Grant y Ethan Hawke.

Hugh Grant. foto: AFP

De acuerdo con medios estadounidenses, tras la ceremonia se realizaría una recepción con presentaciones musicales de Stevie Nicks y Tim McGraw, mientras que también circulan versiones sobre una posible participación de Ed Sheeran.

Jason Sudeikis. foto: AFP

Según reportes, los cerca de mil invitados tuvieron prohibido ingresar con teléfonos celulares y habrían firmado acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones.

Además, alrededor del Madison Square Garden se instalaron vallas de seguridad, una gran carpa blanca en el acceso VIP y cortinas en distintas ventanas para impedir la vista hacia el interior.

La cobertura mediática también estuvo marcada por rumores difundidos por la prensa de espectáculos sobre un supuesto matrimonio civil previo de la pareja en una ceremonia privada con familiares y amigos cercanos.

Una historia de amor que culminó en una boda de cuento

Antes del enlace, un portavoz de Taylor Swift informó que la pareja donó 26 millones de dólares a diversas organizaciones benéficas de Estados Unidos, incluidas instituciones de Nueva York y Kansas City.

La artista confirmó su compromiso con Travis Kelce en agosto de 2025 mediante una publicación en redes sociales, alimentando desde entonces las expectativas de millones de seguidores.

La ganadora de 14 premios Grammy llega a esta nueva etapa tras un exitoso año en el que lanzó el álbum The Life of a Showgirl, ingresó al Salón de la Fama de los Compositores y participó en la banda sonora de Toy Story 5.

Por su parte, Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, se prepara para disputar su temporada número 14 en la NFL.

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