Paulina Villarreal, baterista de The Warning, se desmaya en vivo y cancela conciertos

GENERANDO AUDIO...

Paulina Villarreal se encuentra estable. Foto: Cuartoscuro

Paulina “Pau” Villarreal, baterista y vocalista de The Warning preocupó a sus seguidores luego de desmayarse durante un concierto en Alemania este jueves 2 de julio.

Aunque la propia músico aseguró que ya se encuentra fuera de peligro, la banda confirmó la cancelación de una nueva presentación para darle el tiempo necesario para recuperarse.

Pau Villarreal se desmaya enmedio de concierto

O calor extremo do verão europeu segue complicando para as bandas em turnê. Agora foi a baterista Paulina Villarreal, do The Warning, que desmaiou durante show em Münster, Alemanha. Ela precisou sair carregada do palco. pic.twitter.com/l9BFQUuqeR — Van do Halen – #Bolsonaronacadeia (@VanDoHalen) July 3, 2026

De acuerdo con la grabación, Pau se desmayó mientras el grupo interpretaba “Disciple”; las imágenes muestran como la baterista comenzó a sentirse mal en escenario y terminó desvaneciéndose, por lo que el concierto tuvo que detenerse de inmediato.

Horas después del incidente, la cantante publicó en sus historias de Instagram que se encontraba estable: “Traigo una gripita y entre el cansancio de estar enferma y el calorón que hacía en el show me desmayé un chirris, pero ya estoy mejor, todo bien, namás a descansar tantito. Pásenme el video lol”.

Según Paulina Villareal, ya presentaba molestias antes de subir al escenario; sin embargo, decidió ofrecer el concierto junto a sus hermanas Daniela y Alejandra Villarreal. El esfuerzo físico, sumado a la enfermedad y las altas temperaturas, terminó provocando el desvanecimiento.

The Warning cancela presentación en el Festival Werchter

Aunque inicialmente se esperaba que Pau pudiera recuperarse rápidamente, horas más tarde The Warning informó que la baterista aún necesita reposo, por lo que decidió cancelar su participación en el Festival Werchter, en Bélgica.

A través de un comunicado, la agrupación explicó que confiaban en que la músico estuviera lista para presentarse, pero su estado de salud resultó más delicado de lo previsto.

“Teníamos la esperanza de que Pau estuviera lista para presentarse hoy, pero su enfermedad fue más fuerte de lo que esperábamos y necesita más tiempo para descansar y recuperarse antes de regresar al escenario”. The Warning

La banda también ofreció disculpas a las personas que esperaban verlas en el festival y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.