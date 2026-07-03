La Original Banda Limón, La Sonora Dinamita y todos los artistas que se presentarán en la CDMX por el México vs Inglaterra

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Actividades de las alcaldías por el México vs Inglaterra Foto: Reuters

El partido de México vs Inglaterra será este domingo 5 de julio y las diversas alcaldías de la CDMX han dado a conocer una serie de artistas que se presentarán en cada una de ellas para las celebraciones, entre ellas están la Sonora Dinamita y la Original Banda el Limón.

Fue en la conferencia de Clara Brugada de este 3 de julio que Nancy Núñez, alcaldesa de Azcapotzalco, compartió cuáles serían las actividades y las celebraciones de las distintas demarcaciones.

Las actividades y celebraciones en las alcaldías por el México vs Inglaterra

Se han dado a conocer por las autoridades de Gobierno algunos de los eventos que se llevarán a cabo en distintos puntos de la Ciudad de México.

Alcaldía Cuauhtémoc

En el Monumento de la Revolución se presentará después del Partido La Original Banda el Limón, 3ballMTY y Maria Inés Ochoa

Iztapalapa

El Grupo Aroma se presentará en la utopía Meyehualco, mientras que se vivirá una fiesta sonidera en el Jardín Cuitláhuac.

Iztacalco

En la utopía de esta alcaldía se presentará la banda de Ska Out of Control Army, mientras que en la explanada se presentarán La Sonora Dinamita, el sonidero Caribalí, Sonido Tropical y Sonido Proyección.

Álvaro Obregón

Se llevará a cabo un concierto de rock en el Festival Futbolero en el Parque La Bombilla, a cargo de Los de Abajo.

Azcapotzalco

Se contará con la presencia de Zona Rica en su Festival Futbolero, mientras que en la explanada se presentarán la Banda Tierra de Coyotes, la Sobrena Banda Niche y Adolescentes Orquesta.

Gustavo A. Madero

En el norte, la Gustavo A. Madero contará con la proyección del partido y con la presencia de la agrupación El Poder del Norte en la explanada, mientras que Sonex se presenta en el deportivo Hermanos Galeana y en campos revolución danzonera urban

Venustiano Carranza

Se presentarán Los Askis y Bandidos del Mambo, mientras que en la utopía de la demarcación estará Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Milpa Alta

Se confirmó la presencia de Banda Bucanera y el Grupo Guayacán.

Magdalena Contreras

La alcaldía confirmó que se presentarán en la Glorieta de San Jerónimo varios grupos de de cumbia,

Tláhuac

Se contará con sonideros en el Fan Fest de la demarcación, mientras que la explanada de la alcaldía recibirá a La Séptima Banda y La Mera Mera.

Tlalpan

Se tendrán las presentaciones de la Banda La Exiliada, Los Ángeles de Charly, Sonido Siboney, Rayito Colombiano y sonideros locales.

Xochimilco

Toño Lizárraga ha sido confirmado para presentarse en la explanada

En la conferencia se confirmó que las alcaldías Benito Juárez, Cuajimalpa y Coyoacán también se sumaban a las celebraciones, pero su elenco todavía se encontraba por confirmar, mientras que los 15 eventos en Ecatepec y 5 eventos en Naucalpan se darán a conocer posteriormente.

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