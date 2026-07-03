“Aquí no es así”, el himno de la afición mexicana para el México vs Inglaterra

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“Aquí no es así”, el nuevo himno de la afición mexicana Foto Getty | Reuters

La afición mexicana adoptó el tema de Caifanes “Aquí no es así” previo al enfrentamiento contra la selección de Inglaterra, que se llevará a cabo el siguiente domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, donde ambos equipos buscarán su pase a los cuartos de final.

Incluso, la cuenta oficial de TikTok de la selección mexicana publicó un video con el tema en donde se pueden ver algunos clips del equipo.

Ya subieron un TikTok en la cuenta oficial de la Selección Mexicana con “Aquí no es así” de Caifanes.



PINCHE ROLÓN LO QUE VA A RETUMBAR EN EL ESTADIO EL DOMINGO. pic.twitter.com/0yLrIeOuzP — Rhevolver (@Rhevolver) July 2, 2026

“Aquí no es así”, el himno de la afición mexicana

El Mundial 2026 nos ha regalado diversos momentos por parte de las selecciones que se han hecho virales en las redes sociales y uno de ellos es cómo los fanáticos de Inglaterra cantan Wonderwall, de Oasis, para celebrar sus victorias

Ahora los aficionados de México comenzaron a relacionar ‘Aquí no es así‘ con el conjunto tricolor esperando que logren en esperado triunfo ante la selección europea.

Mencionar que los fanáticos han tomado otras canciones en este mundial para representar a la selección, como ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel, mientras que cada que la Selección anota en los estadios se optó por poner ‘El Son de la negra’ para la celebración de la anotación.

¿Qué significa la canción “Aquí no es así”?

La canción fue lanzada en 1994 en el álbum El nervio del volcán y se ha colocado como una de las favoritas de los fanáticos, siendo incluso el quinto tema con más reproducciones de la banda en plataformas como Spotify.

Fue en el año 2017 que dicho tema fue utilizad en el movimiento #To2Unidos en contra de Trump, por lo que Alejandro Marcovich aseguró que no fue escrita con ningún propósito más que el de recalcar la diferencia entre los invasores y los conquistados en este territorio mexicano.

Actualmente el guitarrista se encuentra en una situación delicada de salud con pronóstico reservado, pero fue Saúl Hernández quién si reaccionó al impacto de la canción con la selección en una entrevista para Billboard.

“Muchas de mis canciones tienen que ver con una búsqueda existencial, de quiénes somos, a dónde vamos o qué queremos, todas esas preguntas aparecen en mi particular forma de crear. Eso es lo que la gente escucha, hay una conexión mucho más profunda, quizás con esta manera de entender que el combate más grande de tu vida es el espejo”. Saúl Hernández

México vs Inglaterra en las redes

El partido de México contra la selección de Inglaterra ha desatado las comparaciones en redes sociales para probar quiénes son mejores fuera de la cancha.

Los usuarios han comparado principalmente a cantantes, como el caso de Caifanes con The Cure o la respuesta de Fher, de Maná, a los comentarios de Liam Gallagher.

Las comparaciones y los memes siguen aumentando en espera del próximo domingo 5 de julio, cuando se medirán ambas escuadras buscando avanzar a los cuartos de final del torneo.

Recordando que la última vez que Inglaterra pisó el Azteca en un Mundial fue eliminada por la selección argentina de Maradona.

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