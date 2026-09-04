Ángela Aguilar y Christian Nodal llegan de blanco a los Premios Juventud 2026: los tunden en redes

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Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron a los Premios Juventud | Foto: AFP

La pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal atendió su primera alfombra roja fuera del continente americano este jueves 3 de septiembre en la gala de los Premios Juventud 2026. Ambos llegaron vestidos de blanco y se mostraron cariñosos como de costumbre, provocando críticas en redes sociales.

Cabe destacar que la heredera de la dinastía Aguilar también se presentó sobre el escenario y fue galardonada en la ceremonia; sin embargo, los usuarios de redes se centraron en su presencia dentro del evento en España.

Así lucieron Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Premios Juventud

Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron juntos a los Premios Juventud 2026 en Starlite Marbella, España, donde la cantante apareció con un atuendo blanco de inspiración nupcial.

Por su parte, el artista de música regional mexicana también apareció con un conjunto de tonalidades claras; con un blazer blanco, un pantalón crema y una playera sin mangas de color gris.

Angela Aguilar y Christian Nodal llegan a la alfombra roja de Premios Juventud coordinados de blanco. 👀 ¿Qué opinas de sus outfits?



Video por: alexrodrigueztv pic.twitter.com/DEIVM6DMX4 — EstiloDF (@EstiloDF) September 3, 2026

El color y la silueta del atuendo de Ángela Aguilar remitieron a una estética de novia, recordando a la expectativa que generó su boda secreta en 2024.

La cantante complementó su imagen con accesorios y un peinado que mantiene la línea elegante del conjunto, el cual fue uno de los más hablados de la noche.

En su paso por la alfombra de los Premios Juventud 2026, Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a hacer de las suyas, protagonizando un momento sumamente empalagoso que dejó a más de uno con cara de pocos amigos. Entre besitos forzados y poses exageradas frente a las cámaras,… pic.twitter.com/1hMegw8mzq — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) September 3, 2026

La pareja llegó a la alfombra roja con semblante serio y tomados de la mano hasta llegar a la zona en donde los medios de comunicación les tomaron fotos y videos antes de los Premios Juventud 2026.

Llegando frente a los fotógrafos, Ángela Aguilar y Christian Nodal lucieron muy cariñosos, dándose besos y viéndose fijamente mientras sonreían.

Critican a Ángela Aguilar y Christian Nodal en Premios Juventud 2026

Luego del paso de Ángela Aguilar y Christian Nodal por la alfombra roja de los Premios Juventud, múltiples usuarios criticaron sus outfits y sus muestras públicas de cariño:

“Así como lo ensayamos amaaaaarrrr,dame un beso”, escribió Fernanda en X.

“De hueva, de mal gusto y falsos”, señaló Marcela.

“Qué feo vestido y aburren tanto beso se ven falsos y la verdad que nos importa y esos de darse bendiciones dan risa”, aseguró Lulú Rodríguez.

“Horrendos todo lo que traen, no lucen (…) no tienen presencia, el dinero no da clase!!”, escribió la usuaria conocida como “La Chavorruca”.

“El color del pantalón, nada que ver con su saco y esa playera. 3 tonos de blanco”, criticó Erika Cabrera.

Sin embargo, otros usuarios destacaron los atuendos de ambos: “Más allá del outfit, q me gusta, se ven felices, enamorados, y con un clima como el de hoy en Marbella, el blanco da frescura”, destacó la usuaria Marisa García.

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