Gloria Trevi enciende las redes sociales al posar en bikini: “Tomando el sol y bailando”

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La cantante mencionó que regresará con energía renovada. Foto: Cuartoscuro

Gloria Trevi encendió las redes sociales durante la mañana de este viernes al compartir un video en el que aparece en bikini.

Tras la publicación del clip, varios de sus seguidores destacaron su belleza con comentarios como “Eso bella”, “¡Te quiero, guapa!” y “Me encanta verte disfrutar”, entre otros.

“Tomando el sol”: Gloria Trevi presume su figura en bikini

La cantante y actriz aparece de rodillas mientras luce un bikini blanco y negro, así como un pareo amarrado a la cintura. En el video, baila y sonríe hacia la cámara al ritmo de “Midnight Parade”, de Mama Noer, una canción popular en Instagram.

Aunque no especificó dónde se encontraba, Gloria Trevi compartió que está disfrutando del sol y que regresará con energía renovada para sus próximos proyectos.

“Tomando el sol y bailando porque hay que mantener la condición. Regreso muy pronto, recargada de energía y lista para todo lo que viene”, escribió la intérprete de “Todos me miran”.

Hasta el momento, el video registra más de 7 mil Me Gusta y casi 500 comentarios en la plataforma.

Gloria Trevi alista gira en Centroamérica

Por otro lado, hace un par de días, la artista anunció una serie de conciertos en Centroamérica para septiembre y octubre.

Como ella misma compartió, se trata del “Celebration Tour Centroamérica 2026” y contempla cinco presentaciones en distintos países.

Gloria Trevi se presentará en:

Nicaragua, en el Polideportivo Alexis Argüello, el 25 de septiembre

Guatemala, en el Parque de la Industria, para el 26 de septiembre

Panamá, en la Arena Roberto Durán, el 2 de octubre

Costa Rica, en el Parque Vica, el 3 y 4 de octubre

Posteriormente, la cantante también se presentará en Tijuana, en la Plaza de Toros Monumental, el 10 de octubre; en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, el 24 de octubre; y, finalmente, el 11 de diciembre, en el Foro GNP Seguros, en Mérida.

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