Andrew Lloyd Webber, creador de “Cats”, comparte poderoso consejo a los jóvenes en México Siglo XXI 2026

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Andrew Lloyd Webber, compositor de musicales como “Cats”, “Jesús Superstar” y el “Fantasma de la Opera”, compartió un consejo para la juventud mexicana durante su participación en México Siglo XXI 2026, que tiene lugar este viernes 4 de septiembre en el Auditorio Nacional.

“No tengan miedo de descubrir quiénes son”, dijo a los becarios de Fundación Telmex-Telcel, quienes también tuvieron la oportunidad de escucharlo interpretar al piano algunas de las canciones más reconocidas de su carrera.

Lloyd Webber les dijo a los jóvenes que las experiencias que tuvo antes de alcanzar el éxito fueron indispensables para encontrar la dirección que quería seguir.

“Si ustedes saben que quieren ser en la vida búsquenlo y si lo logran regresénlo a la sociedad… aquí sigo y tengo 80, sigo”. Andrew Lloyd Webber

Y les recomendó nunca dejar de experimentar, pues solamente al probar diferentes caminos pueden descubrir qué quieren hacer y quiénes quieren ser.

Lloyd Webber también adelantó que uno de sus próximos proyectos teatrales estará relacionado con la historia de la Mona Lisa, cuya fama mundial creció después de que la obra de Leonardo da Vinci fuera robada del Museo del Louvre.

“Los jóvenes deben experimentar”: Webber pide a los jóvenes buscar su camino

Desde muy joven, Webber tuvo claro que quería dedicar su vida a la música y el teatro. Incluso recordó que, cuando era niño, logró publicar un texto sobre música en una revista y que recientemente encontró una copia de aquella publicación.

Sin embargo, su camino también estuvo marcado por oportunidades que surgieron de manera inesperada. A los 17 años tuvo la posibilidad de estudiar Historia en Oxford, pero un profesor le pidió escribir algo para una obra escolar.

Ese encargo terminó por acercarlo todavía más al teatro. Fue entonces cuando comenzó a trabajar con Tim Rice, cinco años mayor que él, en lo que más tarde se convertiría en “José el Soñador”, una presentación escolar que lo ayudó a confirmar que quería dedicarse a la música.

Después llegarían obras como “Jesucristo Superestrella”, “Cats” y “El Fantasma de la Ópera”, con la que Lloyd Webber cumplió uno de sus grandes sueños.

De los errores a los grandes musicales

Lloyd Webber también habló de la importancia de aceptar que el camino creativo no siempre es perfecto. El compositor se definió como un perfeccionista y recordó que desde los primeros años de su compañía de producción hubo ocasiones en las que no estaba conforme con el resultado de algunas obras.

Andrew Lloyd Webber comparte con los jóvenes de México Siglo XXI su experiencia, recorrido y vivencias que han inspirado su música y su visión del teatro. #MSXXI #CreaTuMomento #FundacionTelmexTelcel #MSXXI2026 pic.twitter.com/oCiFR3cyqX — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

Durante su ponencia, Lloyd tocó una pieza de la obra “José el soñador”

Incluso recordó que en la puesta de “José el Soñador” el joven que tocaba el piano cometió un error, por lo que su proyección no quedó tan perfecta como deseaba. Sin embargo, aquella experiencia formó parte de los primeros pasos de una carrera que posteriormente lo llevaría a Broadway con puestas en escenas más controladas a su gusto.

En el caso de “Jesucristo Superstar”, explicó que inicialmente pensó en la obra como un disco que pudiera escucharse en la radio. Su estructura, dijo, terminó funcionando también en el teatro porque conservaba el flujo de un concierto sobre el escenario.

De acuerdo con el compositor, el reto fue en la canción “Evita” y la creación del personaje de Judas, pues los espectadores debían ver a través de sus ojos.

Mientras explicaba el proceso creativo, Lloyd Webber tocó de nuevo el piano en el piano algunos de los acordes y melodías de sus obras.

Andrew Lloyd Webber también habló de “Cats” y su impresión de la película

"CATS" es, sin duda, una de las obras de teatro musical más influyentes de la historia. Andrew Lloyd Webber relató cómo fue que surgió la inspiración de la icónica melodía para esta obra. El compositor admitió que, originalmente, la tonada estaba destinada para una obra… pic.twitter.com/2PGYfE20dk — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

El compositor recordó que la idea de “Cats” surgió a partir de la posibilidad de crear una obra protagonizada por numerosos gatos y que al igual que otras de sus creaciones, algunos directivos le comentaron al inicio que no era una buena idea que fuera una obra (en este caso un musical), sino que mejor estuviera montada como un concierto.

Sin embargo, Lloyd logró llevarla a cabo con 18 actores que nunca habían estado en Brodway y después se volvió un éxito; es por ello que le dolió demasiado la película de “Cats” estrenada en 2019:

“Fue tan mala, tan mala… incluso sentí que necesitaba terapia después de ver la película”. Andrew Lloyd Webber, productor musical

¿Quién es Andrew Lloyd Webber?

Andrew Lloyd Webber nació el 22 de marzo de 1948 en Londres, Inglaterra, y desde pequeño estuvo relacionado con la música, ya que es hijo del compositor William Lloyd Webber y de la pianista Jean Hermione Johnstone. A sus 23 años estrenó “Jesucristo Superestrella”.

A lo largo de su trayectoria, Lloyd Webber creó algunas de las obras más reconocidas del teatro musical contemporáneo. Entre ellas destacan “Evita”, “Cats”, “El fantasma de la ópera”, “Sunset Boulevard”, “Starlight Express” y “School of Rock”.

Sus composiciones han sido interpretadas por artistas como Barbra Streisand, Taylor Swift, Lana Del Rey y Beyoncé.

Además de su trayectoria como compositor, es productor y propietario de varios teatros en Londres, entre ellos el London Palladium y el Theatre Royal Drury Lane. Su carrera ha sido reconocida con algunos de los premios más importantes de la industria. Es uno de los artistas que cuentan con un EGOT, es decir, que han recibido un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

En años recientes, Lloyd Webber también ha continuado trabajando en nuevas producciones y proyectos relacionados con sus obras. En 2026, por ejemplo, “Cats: The Jellicle Ball”, una nueva versión de “Cats”, ganó tres premios Tony en Broadway.

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