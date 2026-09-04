Muere Francisco Reséndez, la voz de Scooby-Doo y Dot Pixis de “Attack on Titan”, a los 85 años

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Grupos de doblaje en redes dieron a conocer la noticia. Foto: IA

Francisco Reséndez, reconocido actor y director de doblaje en México, falleció a los 85 años, informaron este jueves distintos grupos de doblaje en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, destacó por darle voz a Scooby-Doo durante la década de los 80, así como por dirigir el doblaje de las primeras ocho temporadas de Los Simpson.

Se acaba de confirmar el fallecimiento del Actor Del Doblaje Mexicano (Francisco Reséndiz). QEPD y vuele alto 🙏🕊️.

Era conocido por ser el Director de doblaje en las 8 temporadas de los Simpson, ¡Oye Arnold!, etc.

Voz de Mario en la serie de Donkey Kong y Dot Pyxis en SNK, etc pic.twitter.com/EHNnmaqOq6 — Slimper Suprime 🇨🇱. (@SlimperSuprime) September 3, 2026

Una carrera de más de seis décadas

Francisco Reséndez Novoa nació el 10 de julio de 1941 y desarrolló una carrera de más de seis décadas dentro de la industria del doblaje.

Además de actor y director, trabajó como traductor y adaptador. A lo largo de su trayectoria colaboró con distintos estudios de doblaje y participó en producciones para televisión, cine y series animadas.

Entre sus trabajos se encuentran personajes de distintas épocas y géneros, desde producciones de Hanna-Barbera hasta series contemporáneas de anime y películas de Hollywood.

La noticia de su fallecimiento fue difundida el jueves 3 de septiembre por grupos y cuentas especializadas en doblaje. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Francisco Reséndez, la voz de Scooby-Doo y el comandante Pixis, ha fallecido a los 85 años. pic.twitter.com/3SaIKRkW3f — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) September 3, 2026

Francisco Reséndez fue la voz de Scooby-Doo

Uno de los personajes más conocidos a los que Francisco Reséndez prestó su voz fue Scooby-Doo. El actor participó en distintas producciones de la franquicia, entre ellas “El show de Scooby-Doo” y “El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo”.

También interpretó a Scooby-Doo en películas animadas como “Scooby-Doo y los Hermanos Boo”, “Scooby-Doo y la escuela de fantasmas” y “Scooby-Doo y la carrera de los monstruos”.

Dentro de la animación, otros de sus trabajos fueron “Donkey Kong”, “Halcones Galácticos”, “Los defensores de la Tierra” y “Un cachorro llamado Scooby-Doo”, donde interpretó a Papá Doo.

Dirigió el doblaje de las primeras ocho temporadas de “Los Simpson”

Francisco Reséndez también tuvo una participación importante como director de doblaje de “Los Simpson”.

El actor estuvo a cargo de la dirección de las primeras ocho temporadas de la serie en español latino. Además, durante los primeros años de la producción interpretó distintos personajes secundarios.

Su trabajo como director formó parte de la primera etapa de adaptación de la serie para el público latinoamericano.

Lamentamos informar el triste fallecimiento del actor y director de #doblajemexicano Francisco ResendeZ

Con una carrera de poco más de 65 años fue un gran artista del medio de la voz, hoy fallece con 85 años, descanse en paz Paquito Resendez pic.twitter.com/rCjFNw9w6X — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) September 4, 2026

Su trabajo en anime

Durante los últimos años de su carrera, Reséndez continuó participando en producciones de animación y anime. Entre sus créditos aparecen “Attack on Titan”, donde interpretó a Dot Pyxis, y “Fairy Tail”, en la que dio voz a Makarov Dreyar.

También participó en “Naruto Shippuden”, “One Piece”, “Inuyasha” y “Berserk”, además de otras series animadas.

Francisco Reséndez participó en películas de los últimos años

Su trabajo en doblaje también incluyó películas estrenadas durante la última década. Participó en “La familia Munster”, “El misterio de Soho”, “La monja II” y “Five Nights at Freddy’s”.

En “Paddington en Perú” interpretó en español latino al señor Gruber, personaje interpretado originalmente por Jim Broadbent. También participó en “Bridget Jones: Loca por él”, donde volvió a doblar a Broadbent.

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