Michelle Salas habla sobre la salud de Luis Miguel: así se encuentra su papá

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Michelle Salas habla de la salud de su papá. Foto: Shutterstock

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, habló sobre el estado de salud de su padre luego de que una revista española señalara que el cantante habría enfrentado un problema médico por el que necesitaba atención de cardiología.

A su llegada a Monterrey, la joven fue abordada por distintos medios, quienes aprovecharon para preguntarle sobre la situación del cantante. Ante los cuestionamientos, Michelle agradeció la preocupación y aseguró que se encuentra bien.

“Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien, gracias a Dios”, indicó la también modelo. “Está super bien, descansando a gusto, alistándose para lo que viene”, afirmó para los micrófonos de los reporteros.

Sin embargo, Michelle Salas no dio mayores detalles sobre lo que habría ocurrido con el cantante ni confirmó los rumores relacionados con su estado de salud.

¿Qué pasó con Luis Miguel?

En junio, la revista española SEMANA publicó información en la que se aseguraba que Luis Miguel habría sido sometido a una cirugía en el Hospital Mount Sinai.

Después de esta versión, medios locales señalaron que el cantante habría abandonado el hospital el pasado 22 de junio para posteriormente viajar a México.

Hasta el momento, la situación médica de Luis Miguel nunca fue confirmada oficialmente. Incluso, semanas antes de que surgieran estos reportes, la periodista Martha Figueroa aseguró durante el programa Hoy que los rumores sobre los problemas de salud del cantante eran falsos.

“A las que sí les mandaron un comunicado de la salud de Luis Miguel fue a los clubs de fans, diciéndoles que no era verdad, que no colaboraran con rumores, que todo estaba muy bien. Está perfecto”, comentó en aquella ocasión.

Ahora, Luis Miguel volvió a aparecer públicamente como parte de una campaña publicitaria de una famosa marca de refrescos, con la que trabajó hace 35 años, cuando también participó en un comercial de la compañía.

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