María León canta a la sororidad junto a Julia Medina en “Las damas y el vagabundo”

GENERANDO AUDIO...

El tema participará en el Benidorm Fest 2026. Foto: Alberto Estrada

María León hace mancuerna con la cantante española Julia Medina y unen sus voces en la canción “Las damas y el vagabundo”, tema que se presentará en el Benidorm Fest que se realizará en España en febrero próximo.

El tema cuenta la historia de dos mujeres que fueron engañadas por el mismo hombre, pero unieron fuerzas para celebrar su libertad y que no necesitan de nadie para sentirse plenas y seguras.

El trabajar juntas fue una alegría para ambas cantantes, quienes reconocieron la calidad e importancia de cada una.

“Para mí es un honor… tengo mucho que aprender de María, porque es una artista que ha hecho de todo”, mencionó Julia Medina, quien, además, aseguró que participar en el Benidorm Fest con la cantante mexicana le hace mucha ilusión.

“Las damas y el vagabundo” participará en el Benidorm Fest

La canción participará en el Benidorm Fest en su semifinal del 10 de febrero y la gran final será el 14 de febrero, mismo día del cumpleaños de María León.

En años pasados el ganador del Benidorm Fest representaba a España en el concurso de Eurovisión, pero, para esta edición, por el conflicto entre Palestina e Israel, el país ibérico decidió no participar.

Medina aseguró que es muy “guay” que personas de otras partes del mundo quieran participar en el festival y que los organizadores están buscando que tenga la misma importancia que San Remo, Italia.

Sobre su participación en tan importante festival, María León señaló que “no me ha tocado la oportunidad de pisar artísticamente y me emociona que la gente de España vea que México tenemos esta garra”.

Las cantantes están felices por la recepción que ha tenido la canción, lanzada hace algunos días, tanto en México como en España, decidieron hacer un trend.

“Se ha estado sumando un chorro de gente bailando la canción y agregando partes coreográficas, porque hicimos un pedacito de la coreografía y la gente ya está improvisando sus propias coreografías”, dijo María León.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.