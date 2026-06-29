“Angry Birds 3”: Red deja las batallas contra Leonard y los demás cerditos para enfrentar el reto más difícil de su vida

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Inicia una nueva aventura para los pájaros más famosos. Foto: Paramount Pictures

“Angry Birds 3” presentó su primer tráiler y mostró que a diferencia de las entregas anteriores, la rivalidad entre Red y Leonard quedará en un segundo plano; pues en esta ocasión el personaje enfrenta un nuevo reto, la paternidad.

Esta entrega gira alrededor de Junio, Planeador y Oli, los hijos de Red y Silver, quienes pondrán a prueba la paciencia del héroe con divertidas travesuras.

Tráiler de “Angry Birds 3” cambia el rumbo de la saga

A diferencia de las entregas anteriores, el primer avance no presenta a un gran villano ni una nueva amenaza encabezada por Leonard y los cerdos verdes. En cambio, muestra a Red intentando equilibrar su papel como protector de Isla Pájaro con el de padre de familia.

Entre berrinches, accidentes y situaciones inesperadas, el personaje descubrirá que cuidar de sus hijos puede resultar incluso más complicado que derrotar a cualquier enemigo. Sin perder el humor característico de la franquicia, la cinta apuesta por una historia centrada en la familia y el crecimiento personal del protagonista.

¿Cuándo se estrena Angry Birds 3?

Angry Birds 3 llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026, justo durante la temporada navideña. La película será dirigida por John Rice, con guion de Thurop Van Orman.

Esta será la primera entrega distribuida por Paramount Pictures, luego de que las dos películas anteriores llegaran a los cines bajo el sello de Sony Pictures.

Cabe destacar que, desde su debut como videojuego para teléfonos móviles en 2009, Angry Birds se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la cultura pop. El título desarrollado por Rovio Entertainment dio origen a decenas de videojuegos, series animadas, juguetes, ropa, libros y el presente universo cinematográfico.

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