De perros a canarios: los videos de mascotas rescatadas que conmueven tras los terremotos en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Al menos una decena de animales de compañía ha sido rescatada. Foto: Getty Images

Diversas mascotas han sido rescatadas tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela del pasado 24 de junio. Perros, gatos e incluso aves han conmovido en redes sociales luego de que se difundieran videos que muestran cómo lograron salir con vida de entre los escombros gracias al trabajo de rescatistas nacionales e internacionales.

Hasta ahora, decenas de grabaciones documentan rescates ocurridos principalmente en Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas por los sismos.

Los videos de mascotas rescatadas tras el terremoto en Venezuela

Uno de los primeros casos que se volvió viral fue el de un gato de pelaje blanco con manchas cafés y grises que permanecía atrapado entre los escombros de una vivienda, elementos de la Policía Nacional Boliviana lograron ponerlo a salvo durante las primeras horas de la emergencia y, posteriormente, lo entregaron a Alessandra, una menor venezolana cuya casa sufrió severos daños por los terremotos.

Otro rescate que conmovió a miles de usuarios fue el de un perro mestizo que permaneció atrapado durante varias horas entre los restos de una vivienda en Caracas. De acuerdo con medios locales, al menos diez rescatistas participaron en la operación para liberarlo. Antes de ser extraído, el “lomito” incluso recibió agua para mantenerse hidratado mientras los equipos retiraban cuidadosamente los escombros que lo mantenían inmovilizado.

Con el paso de los días comenzaron a viralizarse más historias. Entre ellas destaca la de un cachorro tipo labrador y un schnauzer que también lograron ser rescatados con vida.

Rescataron a dos caniches venezolanos de entre los escombros de un edificio



Pobre bicho, no queria abandonar su casa pic.twitter.com/0xQHayrUOD — ElBuni (@therealbuni) June 29, 2026

Más recientemente, durante el 28 y 29 de junio, cobraron notoriedad dos perros de raza maltés que, pese a haber sido localizados, se negaban a abandonar la vivienda destruida donde esperaban el regreso de sus dueños. Finalmente, los rescatistas consiguieron ponerlos a salvo.

🙏🏻🇻🇪~ Continúan las labores de búsqueda en Venezuela; rescatan a joven con vida y localizan a un perrito



🚨 Tras intensas labores de rescate, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, fue localizado con vida entre los escombros de un edificio en Tanaguarena, estado de La Guaira.… pic.twitter.com/v1E67kKYdm — El Valle (@elvallemexico) June 29, 2026

A estas historias se suma el rescate de una perrita localizada en la zona de Residencias Karina. La “lomita”, que portaba un moño y lucía visiblemente asustada, fue encontrada con vida y en buen estado de salud.

#Internacionales



Equipos de búsqueda siguen rescatando a perritos de los edificios colapsados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.



Dándoles agua y llevándolos a zonas seguras, hasta que se reencuentren con sus familias.

pic.twitter.com/4QbPevH2d4 — El Clarín (@SVElClarin) June 29, 2026

También se difundió el rescate de un schnauzer blanco que permanecía bajo los escombros y el de un canario localizado por integrantes de los Topos Aztecas en el edificio Petunia, en Altamira, Caracas. Según los rescatistas, el ave habría sobrevivido gracias a que permanecía dentro de su jaula y ahora permanecerá bajo observación veterinaria junto con otras mascotas rescatadas.

¿Cuántos animales han sido rescatados tras los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con información difundida por Deutsche Welle (DW), el Gobierno de Venezuela informó el 28 de junio que 33 personas habían sido rescatadas con vida como parte de los operativos desplegados tras los terremotos que afectaron principalmente al estado de La Guaira.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer una cifra oficial sobre el número de animales rescatados; sin embargo, la cantidad de videos difundidos por cuerpos de emergencia, medios locales y ciudadanos permite estimar que al menos una decena de mascotas (entre perros, gatos y aves) han logrado ser recuperadas con vida durante las labores de búsqueda, una cifra que podría aumentar conforme avanzan los operativos en las zonas afectadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.