¡En acción! Así trabajan los perros rescatistas de la Cruz Roja que viajaron a Venezuela

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Lomitos en acción. Foto: Facebook/Cruz Roja Mexicana

Halley, una lomito que forma parte de los perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana que fueron enviados a Venezuela, fue captada mientras recorría los escombros de un edificio colapsado en busca de posibles sobrevivientes.

La participación de la Unidad Canina ocurre luego de que el país a fuera sacudida el pasado 24 de junio por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira, considerada la región con mayores daños y donde actualmente se concentran gran parte de las labores internacionales de rescate.

Una experta al rescate: Halley, integrante de los perros rescatistas de la Cruz Roja busca heridos en derrumbe de Venezuela

A través de redes sociales, la cuenta de la Cruz Roja Mexicana compartió un video que muestra a Halley trabajando entre los escombros de un edificio colapsado en busca de sobrevivientes.

Las imágenes dejan ver el momento en que el rescatista Gonzalo coloca cuidadosamente a la canina sobre la estructura derrumbada. Después de recibir la indicación de avanzar, Halley comienza a introducirse entre el concreto mientras su entrenador le pide que continúe hacia la parte posterior del inmueble. El clip finaliza con la lomita internándose en la zona afectada para continuar la inspección.

Halley es una perrita mestiza con cruza de Border Collie que forma parte de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja Mexicana, integrada por 18 perros entrenados para localizar personas atrapadas durante desastres naturales.

No es la primera vez que participa en una emergencia de gran magnitud; pues la canina colaboró previamente en las labores de búsqueda tras el paso del huracán Otis y también ha intervenido en operativos realizados en Baja California, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz.

En esta misión viajó junto con los perros Orly, Balam y Kenai, así como con su entrenador Edgar Martínez. El grupo arribó a Venezuela durante la madrugada del domingo 28 de junio para reforzar las tareas de búsqueda y recuperación de víctimas.

Cabe destacar, que Orly y Balam tienen un legado especial: ambos son hijos de Athos, el perro rescatista que participó en las labores tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México y que falleció en 2021 tras ser envenenado.

Así avanza la emergencia en Venezuela

De acuerdo con el gobierno venezolano, los terremotos provocaron el colapso de 774 edificios, mientras que otros 189 quedaron completamente destruidos. La Guaira continúa siendo la zona más afectada y el principal punto de operación para los equipos de rescate nacionales e internacionales.

Hasta el 28 de junio, el saldo oficial era de mil 450 personas fallecidas y más de 3 mil 150 heridas. A ello se suma una estimación de alrededor de 50 mil desaparecidos, quienes podrían permanecer atrapados entre los escombros, según datos difundidos por la ONU.

Cinco días después de los sismos principales, un nuevo temblor de magnitud 4.6, con epicentro a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, volvió a sacudir la región, por lo que las labores de búsqueda continúan bajo condiciones de riesgo.

En estas tareas también participó Max, un perro rescatista mexicano que a durante la misión ayudó a localizar a siete personas con vida, pero sufrió lesiones durante los operativos y regresó a México para recuperarse. De acuerdo con los reportes, su estado de salud es estable.

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