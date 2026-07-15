Antes de llenar estadios: Pearl Jam recuerda su primera gira oficial en 1991

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La banda compartió fotos de aquel recorrido en redes sociales. Foto: Getty Images

Pearl Jam, banda icónica de Seattle y estandarte del grunge, recordó que hace 35 años realizó su primera gira con su actual nombre, ya que, antes, la agrupación solía llamarse Mookie Blaylock, en honor al exjugador de la NBA

Con una publicación compartida este martes en sus cuentas oficiales de redes sociales, el grupo rememoró esta pequeña gira realizada por la costa este y el medio oeste en julio de 1991, antes de convertirse en el referente musical que es ahora.

“Hace 35 años, la banda emprendió una gira por la costa este y el medio oeste de Estados Unidos que marcó su primer tour bajo el nombre de Pearl Jam. Apenas unos días antes de partir, lanzó su primer sencillo, ‘Alive’, acompañado de los lados B ‘Once’ y ‘Wash’”, mencionó el conjunto en redes sociales.

¿Qué ciudades visitó Pearl Jam en aquella gira?

Durante 12 días, Eddie Vedder, Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready y el entonces baterista Matt Chamberlain, Pearl Jam se presentó en venues de Boston, Filadelfia, Nueva York y Chicago, entre otras ciudades.

Aunque, antes de arrancar con el tour, el 4 de julio, se presentaron en el RKCNDY (pronunciada Rock Candy), en Seattle.

“Durante el recorrido de 12 días, el grupo se presentó en clubes legendarios como Citi Club de Boston, JC Dobbs de Filadelfia, Club Babyhead de Providence, Wetlands Preserve de Nueva York, Cabaret Metro de Chicago, First Avenue de Minneapolis, entre otros”, destacó el grupo.

La publicación cuenta con fotografías de Kevin Shuss, Tim O’Hara y Steve Eichner.

Tras este “viaje al pasado”, varios seguidores compartieron recuerdos de aquellos conciertos. Algunos aseguraron haber asistido a las presentaciones, mientras que otros contaron que sus padres estuvieron ahí y destacaron la importancia de los recintos que formaron parte de aquella gira.

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