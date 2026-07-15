Hellmann’s se suma a la cancelación de Pedro Sola: “aquí amamos y respetamos a los lomitos”

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Pedro Sola no se libra de la cancelación. Foto: Getty Images

Pedro Sola continúa en el escrutinio público tras sus declaraciones sobre los animales de compañía a pesar de que el conductor ya ofreció una disculpa pública durante el programa “Ventaneando“ el pasado 8 de julio, algunas marcas ya retiraron su patrocinio del programa y la marca Hellmann’s lanzó indirectas, según los internautas.

La publicación de la compañía en Instagram incluyó diversos mensajes con los que dejó clara su postura a favor del respeto hacia los animales.

El copy de la publicación menciona: “Cuando te hablan del ex que te cambió hasta el nombre”.

Dentro de la publicación, la empresa dedicada a la venta de mayonesa también compartió dos imágenes con las frases:

“Ni me lo mencionen, hace mucho no hablamos”

“Aquí amamos y respetamos a los lomitos”

Aunque Hellmann’s no menciona directamente a Pedro Sola, los internautas relacionaron la publicación con el conductor.

Entre los comentarios de los usuarios destacan:

“Tiopedritosola, que se note en tu cuenta de banco el error tan enorme de abrir la boca sin un gramo de conciencia”

“Lo mínimo que podemos ofrecer a los animales es respeto”

“Uffas, una postura ante semejante barbarie siempre es buena noticia”

“Jajaja, pues sí, hasta le cambió el nombre, frente a todos”

Cabe recordar que, en 2007, la marca realizó una campaña publicitaria con Pedro Sola durante una transmisión en vivo. En ese momento, el conductor se equivocó al mencionar el nombre de la mayonesa, un error que se volvió viral y que, hasta la fecha, continúa siendo recordado.

Marcas retiran su patrocinio de “Ventaneando”

La empresa Mondelēz International también se deslindó de las declaraciones del conductor sobre la violencia animal y anunció el retiro de su pauta publicitaria del programa para las marcas Halls, Panditas, Trident y Clorets.

La compañía informó su decisión mediante un comunicado difundido en las redes sociales de sus productos.

“Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar con Halls deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto”.

Asimismo, agregó: “Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca. Por ello, nos deslindamos de dichas opiniones y hemos tomado la decisión de retirar nuestra pauta publicitaria del programa en cuestión”.

¿Por qué hay polémica con Pedro Sola?

La controversia comenzó cuando Pedro Sola expresó durante una emisión de “Ventaneando“ que no tolera a los perros en espacios públicos y lanzó comentarios sobre darles “carne envenenada” o “disparar a los dueños” que los pasean en carriolas.

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

Sus declaraciones surgieron al manifestar su rechazo a la presencia de perros en establecimientos pet-friendly.

Tras la ola de críticas, el conductor ofreció una disculpa pública y reconoció que sus palabras fueron un error.

Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública.



En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo (los chairos no… https://t.co/67JDj2eenS pic.twitter.com/gw4tBokpuW — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 8, 2026

Sin embargo, también argumentó que creció en una época en la que las mascotas no eran consideradas integrantes de la familia, explicación que generó nuevas críticas en redes sociales e incluso provocó un pronunciamiento de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, organismo que advirtió sobre la importancia de no normalizar el maltrato animal.

Posteriormente, el pasado 10 de julio, también se dio a conocer una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Pedro Sola y Pati Chapoy por parte del despacho “Va por sus derechos”, dedicado a la defensa de los derechos de los animales.

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