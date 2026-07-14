Óscar Maydón lanza “Música en mi Jetski” y deja claro: seguirá haciendo corridos

GENERANDO AUDIO...

Estamos en plena cuenta regresiva para conocer el nuevo disco completo de Óscar Maydón, un material en el que explora otros géneros musicales distintos al regional y lo hace de la mano de los productores de grandes estrellas globales, este álbum se grabó en Miami, Florida, por eso tiene un a vibra totalmente tropical.

Un disco grabado en Miami con productores del reguetón

En entrevista para Unotv.com, recordó que en esa ciudad se juntó con la mera nata, con la mera crema de todos.

“Me junté con productores de Bad Bunny, con productores de Wisin y Yandel, con productores de Rauw Alejandro, con productores de Rawayana, con productores de toda la nata del reguetón”.

“Música en mi Jetski” refleja el amor que tiene por la vida en la playa y sobre todo por bailar y pasarla bien, por eso, el sencillo nuevo será “Sinaloka”, resaltó.

“Yo jamás me enredo”: la postura de Óscar Maydón sobre los corridos

También, Óscar Maydón reveló que ya está grabando su nuevo disco de corridos y dijo que no le preocupan las prohibiciones que existen en el país y que, incluso, han sido motivo de cancelaciones de shows o de multas a algunos artistas. Su respuesta fue contundente:

“Si estudias mi música, yo no soy de las personas que te están hablando de un personaje, mis corridos que están son de dinero, de fiesta, de loquera, pero no es de un personaje, la verdad. Es de fiesta y es de superación y párale de contar. Yo jamás me enredo, que si traigo una R-15, que si ando peleando la plaza, que si un topón”, destacó.

Este joven artista, originario de Mexicali, Baja California, es al mismo tiempo el dueño de una disquera llamada Rico o Muerto que tiene grandes exponentes del regional, pero no se olvida de tener los pies en el piso gracias a la red de apoyo que tiene, sobre todo con su familia, la que considera ser “el soporte de todo, es el soporte todo, son los que me mantienen en la tierra y son un motor de energía para mí, la verdad”, aseguró orgulloso.

Óscar Maydón aseguró que continuará grabando corridos. Foto: David Rubí

El sueño pendiente: llenar el Auditorio Nacional

Óscar Maydón sueña con tocar en el Auditorio Nacional, después de haber hecho muchos conciertos en varias partes del mundo, ahora quiere llenar el “coloso de Reforma” para disfrutar con sus fans.

“A la gente le gusta mi música, mi música tiene una cosa de qué hablar, o sea no es una rima, es una historia. Entonces, es lo que engancha a la gente a tomar, a conectarse conmigo mismo en los conciertos, pues gracias a Dios, por eso metemos gente”, reflexionó.

“Música en mi Jetski” se estrena el jueves 16 de julio en todas las plataformas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.