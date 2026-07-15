En entrevista con Uno TV, Cultura revela cómo el Cervantino celebrará a José Alfredo Jiménez

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El Festival Internacional Cervantino (FIC) celebrará el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez durante su edición 54, que se realizará del 3 al 18 de octubre de 2026 en Guanajuato.

Como parte del homenaje al compositor guanajuatense, se ofrecerá un concierto especial encabezado por el tenor Arturo Chacón acompañado del Mariachi Gama Mil en la Alhóndiga de Granaditas.

En entrevista con Uno TV, la secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés, destacó que esta edición reunirá a 94 agrupaciones, con la participación de 2 mil 746 artistas, representantes de 28 países y varios estados de la República Mexicana.

“La programación es sumamente plural. Aborda desde infancias hasta gente más grande”. Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato

Más de 2 mil 700 artistas y actividades para toda la familia

La programación del Festival Internacional Cervantino incluirá conciertos, teatro, danza, artes visuales, literatura y espectáculos al aire libre.

Entre las actividades destacan:

Participación de artistas de 28 países

Recorridos literarios inspirados en obras de Carlos Fuentes y Jorge Ibargüengoitia

y Presentaciones de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata

Espectáculos de teatro comunitario, estudiantinas y agrupaciones folclóricas

“Les recomiendo que se programen con tiempo, que vayan a vivir Guanajuato. Es una ciudad patrimonio, se come bien, se escucha buena música y habrá actividades fantásticas”. Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato

La cartelera completa ya puede consultarse en los canales oficiales del Festival Internacional Cervantino y de la Secretaría de Cultura de Guanajuato.

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