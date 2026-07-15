Víctor Rivera rompe moldes con “Sí señor” y apuesta por nuevos sonidos

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Asegura que busca llegar a nuevos públicos. Foto: Alberto Estrada

El cantante Víctor Rivera explora nuevos sonidos como reguetón, hip hop e instrumentos como la guitarra y el piano dentro del género urbano y la fusión de esto se ve reflejado en su nuevo álbum “Sí señor”.

Explicó que, con este trabajo, busca romper con la creencia de que no se pueden mezclar ritmos dentro de los corridos, pero sabe que la gente busca algo nuevo, y definió su sonido como “fresco”.

“Estuvo buena la idea, porque la gente está buscando algo nuevo, un sonido nuevo y ese sonido no está como castroso, y este sonido está rico”, mencionó.

También, con este álbum, cuyo lanzamiento es este 17 de julio, quiere llegar a un mayor número de personas con esta propuesta arriesgada dentro del género.

“No nada más es para un cierto público, sino para varios con el sonido que le estamos metiendo”, explicó. Además, aseguró que busca llegar a más personas con su música, más allá del público habitual del reguetón.

En cuanto a las críticas que esta fusión de géneros puede ocasionar, el cantante señaló que está acostumbrado a las críticas y que la cuestión es saberlas manejar, porque es importante que hablen de uno, sea para bien o para mal.

“Las críticas y el hate son muy importantes, porque entre más lo hagan mucho mejor para mí. No me molesta, pero ya he aprendido a lidiar con eso”, señaló.

El disco viene acompañado con una nueva estética, alejándose de los colores oscuros, para meterle color a su vestimenta, algo también diferente dentro del género urbano.

Víctor Rivera anunció que tendrá colaboraciones, pero hizo un llamado a sus fans a escuchar el disco para que ellos descubran de quiénes se tratan, pero adelantó que una de ellas es con Dani Flow.

Un camino lleno de retos para Víctor Rivera

Víctor Rivera reconoció que el camino no ha sido fácil dentro de la industria musical, aunque de momento no está en el lugar deseado, sabe que llegará su momento, por el cual ha estado trabajando desde algunos años.

“Hubiera querido estar en las grandes ligas, pero no todo se puede. Vamos avanzando poco a poco y estamos donde debemos estar”, aseguró.

El disco “Sí señor” está compuesto de 15 temas, entre los que destacan “Blindado”, “Italianas”, “Detona” y “Goodbye”, la canción favorita de Víctor Rivera.

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