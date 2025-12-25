GENERANDO AUDIO...

Los años han pasado, ellos crecieron. Foto: Reuters

Los actores de “Stranger Things” han experimentado una transformación notable, y es que con el estreno del volumen 2 de la última temporada de la serie, los fans no han podido evitar destacar su evolución física, profesional y mediática evidente. Se ha consolidado como verdaderos íconos del entretenimiento.

Sus fans han seguido de cerca su crecimiento, desde que tenían alrededor de 12 años hasta ahora, cuando muchos ya rondan los 20 o 21 años.

¿Cuándo se estrena el volumen 2 de la última temporada de “Stranger Things“?

Nueve años después de su debut, “Stranger Things” se prepara para su despedida definitiva. La serie estrenó el volumen 2 de la quinta temporada el miércoles 26 de noviembre con los primeros cuatro episodios de su quinta temporada.



Los actores principales de la serie son Millie Bobby Brown, Noah Schnap, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Sadie Sink. Desde que la serie debutó en 2016, los protagonistas han notado cambios drásticos en su físico y en su carrera artística.

El Volumen 2 de “Stranger Things 5” llegará a Netflix el 25 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y estará compuesto por tres episodios, en los que los protagonistas enfrentarán de lleno la amenaza del Upside Down.

El gran final se estrenará el 31 de diciembre, con un episodio que se prevé tenga una duración cercana a las dos horas.

Así lucen los actores de Stranger Things actualmente

Millie, intérprete del personaje “Eleven”, comenzó a la edad de 12 años, actualmente con 21, se ha logrado consolidar como una actriz reconocida en Hollywood, además de ser madre y ser empresaria en la industria del skin care.

Millie Boby Brown en Stranger Things. Reuters/AFP

Noah Schnapp, que interpretó a Will Byers desde los 11 años, también ha crecido físicamente y ha desarrollado su carrera en el cine, enfrentando su propio proceso de transformación personal.

Noah Schnapp, que interpretó a Will Byers desde los 11 años. Reuters/AFP

Caleb McLaughlin, quien le dio vida al personaje Lucas desde sus 15 años, ha mostrado una de las transformaciones físicas más marcadas. Comenzó siendo un adolescente en la serie y hoy, a los 24 años, continúa expandiendo sus horizontes en la actuación y la música.

Caleb McLaughlin en la premier de Stranger Things. Reuters/AFP

Por su parte, Finn Wolfhard comenzó a interpretar a Mike desde los 11 años. Actualmente continúa su carrera como actor; sin embargo, también ha incursionado en el mundo de la música, donde ha destacado con varios proyectos creativos.

Finn Wolfhard, actor de Stranger Things. Reuters/AFP

Gaten Matarazzo, conocido por dar vida a Dustin, pasó de ser un niño divertido y carismático a un joven con una presencia mucho más madura, sin perder el encanto que lo caracterizó desde el inicio de la serie.

El Gaten Matarazzo de joven y niño. Reuters/AFP

Sadie Sink, aunque no formó parte del elenco desde la primera temporada, pronto brilló por su interpretación de Max. Hoy, a sus 23 años, es considerada un ícono tanto en la actuación como en el modelaje, consolidando una carrera que sigue en ascenso.

La actriz Sadie Sink de niña y joven.

