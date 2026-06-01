Anuel AA, El Bogueto y Tokischa encabezan el Coca-Cola Flow Fest 2026; ve el cartel completo

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¿Listo para bellakear? Foto: Coca Cola

El Coca-Cola Flow Fest 2026 reveló finalmente su cartel oficial y confirmó varios de los nombres que durante los últimos días habían sido objeto de especulación entre los fanáticos. Durante una presentación encabezada por los organizadores del festival, se dieron a conocer los artistas que formarán parte de una nueva edición del encuentro urbano, programado para realizarse el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Samuel Vargas, CM Manager de Coca-Cola Flow Fest, aseguró durante la presentación que “La calle nos llama” para una nueva edición del festival, retomando el concepto que acompañó la campaña de expectativa lanzada días antes en redes sociales.

Coca-Cola Flow Fest 2026 confirma artistas tras días de misterio

Un cartel que promete llevar el flow a otro nivel. Foto: Coca Cola

Como parte de la presentación oficial, los organizadores recordaron que la revelación del cartel comenzó desde la semana pasada, cuando habilitaron una línea telefónica especial para que los seguidores escucharan fragmentos musicales y trataran de adivinar algunos de los nombres que llegarían al festival.

De acuerdo con los responsables del evento, la respuesta de los aficionados superó las expectativas, al grado de que la dinámica generó una importante interacción en redes sociales. El lineup es el siguiente:

Sábado 28 de noviembre

Anuel AA

Tito Double P

Chencho Corleone

Manuel Turizo

Ñengo Flow

Zion

El Bogueto

Tokischa

Kevin Roldán

Ken-Y

Clarent

Noriel

Uzielito Mix

C.R.O

Eme Malafe

Legallyrxx

Six Sex

Sinaka

Tobal MJ

Loyaltty

Seven Kayne

Ivvway

DJ Blass

Sandunguero MX

Natt Calma

Lauty Gram

Denna La Porri

Flvckka

Chzter

Ikoniko

Pepo Mix

Lucas Gael

Maracuyá

Daizak

Yurgenis

DJ Ishi

Invitado especial del sábado:

Grupo Frontera

Domingo 29 de noviembre

Ozuna

Kali Uchis

Yandel Sinfónico

Trueno

Tito El Bambino

Farruko

Dei V

Alleh

J Álvarez

FloyyMenor

Yan Block

Kybba

YSY A

Omar Courtz

Martinwhite

Kidd Voodoo

Lencho

Alanis Yuki

A.Chal

Doony Graff

Jezzy

Pablito Mix

Low Klika

Novato El Flow

Cael Roldán

Robot95

Tuli Acosta

Jey F

El Gudi

Oviña

Rivva

Plastikboy

Mila

Jozzee

Dam Dam

DJ Freshly

Jose Alatorre

Mike Anway

TZunami presentan El Pluhh

Bvbba DVBBS

Invitados especiales del domingo:

Justin Quiles

Lenny Tavárez

Durante el evento también se destacó la presencia de nuevos talentos nacionales y proyectos emergentes, tales como Full brand music, quienes presentaron el cartel y buscan hacerse paso dentro de la escena urbana. Los organizadores señalaron que una de las apuestas de esta edición es continuar impulsando propuestas mexicanas, brindándoles un escaparate junto a figuras consolidadas del género.

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