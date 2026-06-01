Anuel AA, El Bogueto y Tokischa encabezan el Coca-Cola Flow Fest 2026; ve el cartel completo
El Coca-Cola Flow Fest 2026 reveló finalmente su cartel oficial y confirmó varios de los nombres que durante los últimos días habían sido objeto de especulación entre los fanáticos. Durante una presentación encabezada por los organizadores del festival, se dieron a conocer los artistas que formarán parte de una nueva edición del encuentro urbano, programado para realizarse el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Samuel Vargas, CM Manager de Coca-Cola Flow Fest, aseguró durante la presentación que “La calle nos llama” para una nueva edición del festival, retomando el concepto que acompañó la campaña de expectativa lanzada días antes en redes sociales.
Coca-Cola Flow Fest 2026 confirma artistas tras días de misterio
Como parte de la presentación oficial, los organizadores recordaron que la revelación del cartel comenzó desde la semana pasada, cuando habilitaron una línea telefónica especial para que los seguidores escucharan fragmentos musicales y trataran de adivinar algunos de los nombres que llegarían al festival.
De acuerdo con los responsables del evento, la respuesta de los aficionados superó las expectativas, al grado de que la dinámica generó una importante interacción en redes sociales. El lineup es el siguiente:
Sábado 28 de noviembre
- Anuel AA
- Tito Double P
- Chencho Corleone
- Manuel Turizo
- Ñengo Flow
- Zion
- El Bogueto
- Tokischa
- Kevin Roldán
- Ken-Y
- Clarent
- Noriel
- Uzielito Mix
- C.R.O
- Eme Malafe
- Legallyrxx
- Six Sex
- Sinaka
- Tobal MJ
- Loyaltty
- Seven Kayne
- Ivvway
- DJ Blass
- Sandunguero MX
- Natt Calma
- Lauty Gram
- Denna La Porri
- Flvckka
- Chzter
- Ikoniko
- Pepo Mix
- Lucas Gael
- Maracuyá
- Daizak
- Yurgenis
- DJ Ishi
Invitado especial del sábado:
- Grupo Frontera
Domingo 29 de noviembre
- Ozuna
- Kali Uchis
- Yandel Sinfónico
- Trueno
- Tito El Bambino
- Farruko
- Dei V
- Alleh
- J Álvarez
- FloyyMenor
- Yan Block
- Kybba
- YSY A
- Omar Courtz
- Martinwhite
- Kidd Voodoo
- Lencho
- Alanis Yuki
- A.Chal
- Doony Graff
- Jezzy
- Pablito Mix
- Low Klika
- Novato El Flow
- Cael Roldán
- Robot95
- Tuli Acosta
- Jey F
- El Gudi
- Oviña
- Rivva
- Plastikboy
- Mila
- Jozzee
- Dam Dam
- DJ Freshly
- Jose Alatorre
- Mike Anway
- TZunami presentan El Pluhh
- Bvbba DVBBS
Invitados especiales del domingo:
- Justin Quiles
- Lenny Tavárez
Durante el evento también se destacó la presencia de nuevos talentos nacionales y proyectos emergentes, tales como Full brand music, quienes presentaron el cartel y buscan hacerse paso dentro de la escena urbana. Los organizadores señalaron que una de las apuestas de esta edición es continuar impulsando propuestas mexicanas, brindándoles un escaparate junto a figuras consolidadas del género.
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