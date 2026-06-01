Recrean digitalmente la voz de “Chespirito” rumbo al Mundial 2026 y su hijo responde

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La creación creó controversia. Foto: Cuartoscuro

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, expresó su agradecimiento a la Federación Mexicana de Futbol luego de que una recreación digital de la voz del comediante fuera utilizada para presentar la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio de la lista de jugadores que representarán a México en la justa mundialista generó emoción entre los aficionados, especialmente por la participación simbólica de una de las voces más reconocidas de la televisión mexicana.

Roberto Gómez Fernández destaca la pasión de Chespirito por el futbol

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Chespirito en Instagram, Gómez Fernández señaló que para él y su familia fue un honor recibir la invitación para formar parte de este momento tan importante para el futbol nacional.

“El futbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida. Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables: El Chanfle”. Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito

En el mensaje, el productor recordó que el futbol fue una de las grandes pasiones de su padre a lo largo de su vida y destacó que ese cariño quedó reflejado incluso en algunas de sus obras más recordadas.

Asimismo, destacó que el personaje nació precisamente del amor que Roberto Gómez Bolaños sentía por el futbol y por todo lo que representa para millones de mexicanos.

Finalmente, Gómez Fernández agradeció a la Federación Mexicana de Futbol por permitir que la voz de Roberto Gómez Bolaños formara parte. El mensaje concluyó con un deseo de éxito para la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Mucho éxito a nuestra Selección Nacional en el Mundial 2026”, finalizó el comunicado firmado por Roberto Gómez Fernández.

La recreación de la voz de Chespirito divide opiniones en redes sociales

La participación de la voz de “Chespirito” durante la presentación del Mundial no pasó desapercibida entre los usuarios. Ya que muchos aficionados celebraron el homenaje al comediante y recordaron con cariño al personaje querido de la televisión mexicana; sin embargo, otros cuestionaron el uso de inteligencia artificial para este tipo de proyectos.

Entre los comentarios positivos, algunos señalaron que la participación resultó apropiada debido a la estrecha relación que el creador de “El Chavo del 8” tuvo con el futbol a lo largo de su vida, una pasión que incluso inspiró producciones como El Chanfle.

Sin embargo, también surgieron críticas por parte de internautas que expresaron preocupación por el uso de tecnologías capaces de recrear voces de personas fallecidas. Algunos comentarios señalaron que este tipo de herramientas podrían restar oportunidades laborales a locutores.

Lista de convocados al Mundial 2026

Porteros:

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas:

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Medios:

Edson Álvarez

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Erik Lira

Gilberto Mora

César Huerta

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Delanteros:

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Armando González

Raúl Jiménez

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