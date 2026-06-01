Nansana Kids muestran su apoyo a México rumbo al Mundial 2026 y se vuelven virales

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Piden venir a México. Foto: Nansana Kids

México encontró nuevos aficionados a miles de kilómetros de distancia. Un grupo de jóvenes bailarines de Uganda, conocidos mundialmente como “Nansana Dance Kids”, se viralizó luego de compartir varios videos dedicados al país y al Mundial 2026.

A menos de un mes de que arranque la Copa del Mundo, los jóvenes bailarines originarios de Uganda expresaron su apoyo a la Selección Mexicana y manifestaron su deseo de viajar al país para asistir a la ceremonia inaugural del torneo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Los Nansana Kids muestran su apoyo a México rumbo al Mundial 2026

A través de diversas publicaciones en TikTok, los integrantes del grupo enviaron mensajes dirigidos a los aficionados mexicanos. En algunos videos se les observa realizando las coreografías de canciones respecto al Mundial, pronunciando con emoción la llegada de los jugadores a la cancha.

Asimismo, la agrupación cantó éxitos mexicanos de diversos artistas como Grupo Firme y Belinda. También interpretaron canciones conocidas en México, como las de Grupo Niche.

“Hola México, ¿estás listo para el Mundial? Te apoyamos” y “Hola amigos mexicanos, ¿podemos tener la oportunidad de estar en el Mundial de FIFA en México?”, son algunos de los mensajes que compartieron en sus publicaciones.

Los videos rápidamente comenzaron a circular entre usuarios mexicanos, quienes celebraron el gesto del grupo africano y destacaron el alcance internacional que tendrá la Copa del Mundo de 2026; pues pasaron de 80 mil seguidores a 3.4 millones de seguidores en TikTok.

Nansana Dance Kids pide ayuda para asistir a la inauguración

Además de demostrar su entusiasmo por el torneo, los Nansana Kids aprovecharon sus publicaciones para lanzar una petición a sus seguidores. Los jóvenes explicaron que sueñan con viajar a México para estar presentes en la ceremonia inaugural que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

“¿Alguien puede ayudarnos a estar en el Mundial de FIFA en México?”, escribieron en una de las publicaciones que acumula miles de reproducciones e interacciones.

La petición no pasó desapercibida y generó numerosos comentarios de aficionados mexicanos, quienes expresaron su apoyo al grupo y señalaron que les gustaría ver a los jóvenes ugandeses formando parte de la fiesta mundialista.

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