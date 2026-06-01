Emiliano Aguilar revela cómo cambió su relación con Pepe Aguilar por Aneliz

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El primogénito rompió el silencio. Foto: Gettyimages

El cantante Emiliano Aguilar habló sobre su vida personal y su distanciamiento con su padre, el también intérprete Pepe Aguilar.

En la conversación, el artista recordó distintos momentos de su infancia y señaló que la relación con su familia paterna cambió tras la llegada de su nueva esposa, Aneliz Álvarez a la vida de su padre, situación que (según su testimonio) marcó un antes y un después en su convivencia familiar.

Emiliano Aguilar habla del cambio en su relación con Pepe Aguilar

Durante una entrevista, en el programa “El minuto que cambió mi destino sin censura”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Emiliano Aguilar aseguró que la llegada de Aneliz Álvarez influyó en la dinámica familiar, aunque evitó calificarla de forma negativa.

“Cambiaron muchas cosas y no para bien, pero tampoco para mal, porque si digo para mal, se va a escuchar muy mal, pero de que cambiaron las cosas, cambiaron machín”. Emiliano Aguilar, cantante

El rapero también relató que con el tiempo ha tratado de entender la dinámica familiar, aunque reconoció que existieron diferencias en el trato dentro del hogar. Pues, Emiliano recordó que en distintos momentos percibió diferencias en la comunicación con su padre en comparación con sus hermanos.

“Yo veía cómo le hablaba a mis carnales cada hora. Yo veía eso a cada rato. Pero cuando yo me iba con mi mamá, no me hablaba. Una vez duramos nueve meses sin hablar”, dijo en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

El cantante explicó que este tipo de situaciones lo afectaron durante su infancia, ya que sentía una distancia emocional con su padre.

“Todos quieren el amor de su padre”: el testimonio de Emiliano Aguilar

El intérprete de “Con la frente en alto” señaló que, aunque actualmente puede hablar del tema con mayor tranquilidad, en su infancia sí le afectaron las diferencias familiares.

“Al final de cuentas, cada morro quiere el amor de su padre. Al final de cuentas, un vato siempre quiere el amor de su padre, la neta, no importa quién sea”, expresó.

Actualmente, Emiliano Aguilar aseguró que el vínculo con su padre existe, pero reconoció que se ha ido debilitando con el tiempo, por lo que un posible reencuentro sigue siendo incierto.

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