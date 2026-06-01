¿Qué le pasó en la lengua? Alejandro Fernández preocupa a sus seguidores

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Fernández no ha explicado el hecho. Foto: Cuartoscuro.

Alejandro Fernández preocupó a sus fans luego de que en un video su lengua presentara una diferente tonalidad, despertando todo tipo de comentarios.

La grabación provocó un intenso debate entre los internautas, quienes rápidamente compartieron teorías sobre lo que podría haber ocasionado el peculiar aspecto observado durante el concierto.

¿Qué tiene Alejandro Fernández en la lengua?

Lengua de ALEJANDRO FERNÁNDEZ desde todos los ángulos 👅😳😳🫠 pic.twitter.com/2i52EhGRey — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 31, 2026

El clip viralizado ocurre durante un concierto de su gira “De rey a rey”, en el que se observa al intérprete sosteniendo una nota larga mientras mantiene la boca abierta, momento en el que algunos usuarios aseguran haber detectado una coloración verde pálida en la parte posterior de su lengua.

Mientras algunos usuarios relacionaron el color con un posible alimento, bebida o medicamento consumido antes de subir al escenario, otros señalaron que podría tratarse simplemente de un efecto visual provocado por la iluminación del espectáculo o una infección.

“Quizás se tomó una pastilla y quedó blanca la lengua. Me ha pasado”, escribió un usuario. Otros comentarios apuntaron a explicaciones más cotidianas como o “El cuello tiene el mismo color que la lengua, es efecto de las luces”.

No obstante, también aparecieron críticas relacionadas con la higiene bucal, con mensajes como “Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario”.

Hasta ahora no existe una versión oficial que explique por qué Alejandro Fernández fue captado con esa apariencia en la lengua, por lo que las especulaciones continúan creciendo en redes sociales.

Médico explica coloración de Alejandro Fernández

A través de Instagram, el Dr. Eduardo Cardona, especialista en salud compartió su punto de vista sobre lo que podría estar detrás de la apariencia que mostró Alejandro Fernández. De acuerdo con su opinión, uno de los factores que podría provocar alteraciones en la lengua es el uso de bótox en determinadas zonas cercanas a las glándulas salivales.

Según detalló, cuando la producción de saliva disminuye o se modifica, la boca pierde parte de sus mecanismos naturales de limpieza. Esto puede favorecer cambios en el equilibrio de microorganismos que habitan la cavidad oral, así como alteraciones en el pH, condiciones que en algunos casos pueden reflejarse en el aspecto de la lengua.

El especialista agregó que estos cambios también pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertas infecciones o acumulaciones que modifiquen temporalmente la coloración habitual de la superficie lingual.

Alejandro Fernández se alista para cantar en la inauguración del Mundial 2026

Cabe destacar que el hijo de Vicente Fernández participará en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El intérprete mexicano está contemplado para formar parte del espectáculo inaugural que se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Para la ceremonia también están considerados otros artistas de distintos géneros musicales, entre ellos Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y Lila Downs, quienes contribuirán a mostrar la diversidad cultural y musical de México ante una audiencia global.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.