Las operaciones en efectivo continuarán siendo una práctica habitual para miles de usuarios en México; sin embargo, el marco regulatorio tendrá un ajuste relevante a partir del 1 de julio de 2026, cuando los depósitos en efectivo o retiros en ventanilla por un monto igual o superior a 140 mil pesos estarán sujetos a un requisito adicional: la presentación obligatoria de una identificación oficial vigente.

La disposición fue informada por la Asociación de Bancos de México (ABM) como parte de una estrategia orientada a fortalecer el sistema financiero y reducir los riesgos asociados al manejo de grandes cantidades de efectivo.

De acuerdo con la información difundida, para completar este tipo de transacciones los clientes deberán presentar documentos oficiales como la credencial para votar del INE o el pasaporte vigente, con el objetivo de verificar la identidad del usuario y asegurar que la operación se realice de manera legítima.

¿A quiénes aplica el requisito de identificación oficial?

El nuevo requisito anunciado por la ABM no será generalizado ni aplicará a todas las operaciones bancarias. La medida estará limitada únicamente a los siguientes casos:

Depósitos en efectivo en ventanilla

Retiros de efectivo en ventanilla

Operaciones por 140 mil pesos o más en una sola transacción

Las operaciones realizadas por montos menores no estarán sujetas a esta obligación adicional, por lo que la mayoría de los usuarios no verá cambios en sus movimientos cotidianos.

Además de la identificación oficial vigente, los bancos podrían solicitar el registro o validación de datos biométricos, como huella digital o reconocimiento facial. Esta medida dependerá de los lineamientos internos de cada institución bancaria y de la infraestructura tecnológica con la que cuenten para realizar cruces de información con bases de datos oficiales.

Otros cambios financieros y fiscales previstos para 2026

De manera paralela, 2026 traerá otros ajustes relevantes para los usuarios del sistema bancario. Entre ellos se encuentra el incremento en la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicada a los intereses generados por ahorros, que pasará de 0.5% en 2025 a 0.9% a partir del 1 de enero de 2026. Aunque esta información ya fue matizada por el Gobierno de México:

“La actualización de la tasa de retención de 0.5% a 0.9% anual no implica aumento en el impuesto. Así por ejemplo, con el modelo actual, un contribuyente que tiene 500 mil pesos de ahorro en bancos, recibirá 18,950 pesos de intereses reales en el año y tendrá que pagar ISR por 4 mil737 pesos.”, se detalla en un comunicado.

Nuevas reglas de supervisión y control bancario

La ABM también informó que, como parte del refuerzo en la prevención de lavado de dinero, se establecerán nuevas reglas de supervisión. Entre ellas destaca que todos los depósitos en cuentas concentradoras deberán estar debidamente referenciados.

Asimismo, a partir del 30 de junio de 2027, las transferencias internacionales realizadas o recibidas por personas físicas se efectuarán únicamente entre cuentas bancarias. En los casos de pagos en efectivo, los usuarios deberán identificarse con una credencial oficial y un dato biométrico.

Las disposiciones también contemplan límites para remesas en efectivo, con un tope de 350 dólares por envío y 900 dólares por persona receptora al mes, además de la propuesta para que instituciones no bancarias adopten los mismos criterios de identificación.

Coordinación con autoridades financieras

La ABM indicó que, para finales de 2025, un grupo de instituciones se integrará a una plataforma de intercambio de información para detectar operaciones inusuales. También se reforzará la colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con autoridades internacionales.

Con estas acciones, los 54 bancos asociados a la ABM buscan fortalecer el cumplimiento de estándares globales, prevenir actividades ilícitas y mantener la confianza en el sistema financiero mexicano.

