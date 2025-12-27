WSJ destaca a México como ganador comercial; exportaciones a EE. UU. superan 54 mil mdd

GENERANDO AUDIO...

Exportaciones mexicanas crecieron de enero a octubre. Foto: Cuartoscuro

México se ha consolidado como uno de los principales ganadores de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de acuerdo con un análisis del Wall Street Journal (WSJ). El medio estadounidense señala que, en medio de nuevos aranceles impulsados por Washington, el comercio mexicano con EU ha ganado terreno frente a otros países.

Este desempeño se refleja en el valor de las exportaciones mexicanas, que superan los 54 mil millones de dólares, una cifra que refuerza el papel de México como socio clave en las cadenas de suministro de América del Norte, en un contexto de tensiones comerciales globales.

Exportaciones de México repuntan en 2025

Datos de la Secretaría de Economía, consultados a través del portal Data México con información del Banco de México (Banxico), muestran un crecimiento sostenido en las exportaciones hacia Estados Unidos durante 2025.

En enero, mes en el que Donald Trump asumió la presidencia, las exportaciones mexicanas tenían un valor de 35 mil 977 millones de dólares. Para octubre, la cifra más reciente disponible en el portal, el monto ascendió a 54 mil 376 millones de dólares, lo que refleja un avance significativo a lo largo del año.

Menores aranceles abren espacio a productos mexicanos

El Wall Street Journal explica que uno de los factores clave detrás de este crecimiento es que México terminó con una tasa arancelaria menor frente a la aplicada a otros países, en especial China. Esta diferencia permitió que las exportaciones mexicanas llenaran parte del vacío dejado por productos chinos sujetos a gravámenes más altos.

Incluso con aranceles elevados en sectores específicos, el medio destaca que las exportaciones manufactureras mexicanas a Estados Unidos crecieron casi 9% entre enero y noviembre, en comparación con el mismo periodo de 2024, con base en cifras oficiales.

Manufacturas compensan la caída automotriz

El análisis señala que las exportaciones de la industria automotriz mexicana cayeron cerca de 6% en el periodo revisado. Sin embargo, este retroceso fue compensado por el desempeño de otros sectores.

Las exportaciones de productos manufacturados no automotrices aumentaron 17%, impulsadas por la reconfiguración de cadenas productivas y la búsqueda de proveedores cercanos al mercado estadounidense.

T-MEC y tecnología refuerzan la ventaja de México

El WSJ subraya que casi 85% de las exportaciones mexicanas permanece libre de aranceles gracias al T-MEC, aunque advierte que persisten gravámenes elevados en acero, aluminio y contenido no estadounidense en automóviles.

Además, el medio destaca que los envíos mexicanos de equipos de procesamiento de datos se duplicaron en 2025, impulsados por la expansión de centros de datos e inteligencia artificial en Estados Unidos, fortaleciendo la posición comercial de México.

