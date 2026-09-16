Ya se estrenó la serie “Apolo bajo fuego”, la serie que enfrenta al mundo a una amenaza mortal

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Apolo Bajo Fuego Foto: Especial



Se estrenó en pleno 15 de septiembre la serie Apolo bajo fuego, una serie que ya está disponible en Universal+ esta vez con suspenso, acción y giros inesperados, la serie sigue a los personajes llamados Vincen y Zara, quienes son agentes en una carrera desesperada para evitar una catástrofe que podría cambiarlo todo, pues en medio de un conflicto internacional, surge la amenaza de un virus que puede causar situaciones graves en todo el planeta.

Apolo Bajo Fuego es secuela de Paris Has Fallen, la serie inspirada en la exitosa trilogía cinematográfica protagonizada por Gerard Butler: Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen.

En esta temporada seremos testigos de cómo un mortal agente biológico castiga a Europa y las consecuencias potencialmente devastadoras de este ataque a manos de una organización clandestina dirigida por el disidente ruso Yuri Mishkin.

Apolo Bajo Fuego Foto: Especial

La agente del MI6 Zara Taylor y el exoficial de protección Vincent Taleb se ven obligados a reunirse una vez más para atrapar a los protagonistas de la conspiración que intenta liberar un agente biológico letal, con una trama que abarca situaciones desde Libia hasta Londres, Madrid y más allá.

En entrevista con UnoTV.com los protagonistas de la trama llena de acción, de Tewfik Jallab Y Ritu Arya afirmaron que en esta temporada el público quedara sorprendido con la cantidad de escenas de acción, explosiones y sobre todo, la amistad entre sus personajes, que es puesta al límite e incluso en duda.

Además agregaron que a pesar de lo complejas que se ven las acciones se sienten seguros durante las filmaciones, pues todo el equipo es muy profesional, les garantizan seguridad y les dan alternativas cuando algo parece muy complicado. Por ello, garantizan horas de diversión y emociones fuertes para todos.

Otros actores que forman parte de la temporada son: Jacek Koman, Richard Dormer, Charlotte Spencer y Arthur Darvill, entre otros. El escritor y showrunner Howard Overman considera que Apolo bajo fuego es un viaje de los personajes a través del peligro, la pérdida y la incertidumbre.

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