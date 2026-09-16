Greta Thunberg y Roger Waters critican a Ed Sheeran por sacar a Macklemore de su tour tras comentarios a favor de Palestina

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Greta Thunberg y Roger Waters contra Ed Sheeran | Fotos: AFP

La activista Greta Thunberg y el artista Roger Waters criticaron a Ed Sheeran, cantante que excluyó a Macklemore de su gira por Estados Unidos (EE.UU.) derivado de la presión por parte de promotores luego de que el rapero emitiera comentarios a favor de Palestina sobre el escenario.

El cantante de “Perfect” y “Shape of you” negó estar detrás de la decisión de excluir a su abridor de la gira estadounidense, sino que lo atribuyó al promotor. Pese a ello, varios teloneros anunciaron que abandonarían el tour a raíz de la polémica.

Greta Thunberg arremete contra Ed Sheeran

La activista Greta Thunberg y el grupo Humanti Project también compartieron una publicación de Instagram en la que también criticaron la postura de Ed Sheeran.

“Ed, aquí solo hay una víctima: el pueblo palestino”. Greta Thunberg

“Esta es una señal clara e innegable de que la conciencia global ha cambiado. La normalización de un estado de apartheid y los intentos de blanquear o justificar sus acciones ya no serán tolerados“, señaló la activista.

Tanto Thunberg como el grupo activista remataron: “Debemos usar este momento para fortalecer y expandir el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones (BDS)“.

Roger Waters se lanza contra Ed Sheeran

A través de sus redes sociales, Roger Waters reconoció a Macklemore y criticó a Ed Sheeran, a quien llamó “imbécil” por excluir al rapero de su gira tras mostrar su respaldo a Palestina.

“Hay dos tipos de personas en este mundo. Están los que hacen lo correcto, el rapero Macklemore estaría dentro de esa gente, y luego están las personas (tristemente muchos de ellos son imbéciles), como tú, que no hacen lo correcto”. Roger Waters

Cabe destacar que el exintegrante de Pink Floyd arrancó su video con el mensaje: “Ed who?” (“¿Ed quién?“).

¿Qué pasó entre Ed Sheeran y Macklemore?

El rapero estadounidense Macklemore denunció este lunes 14 de septiembre que fue apartado de la gira de Ed Sheeran, en la que participaba como artista invitado, debido a sus declaraciones públicas a favor de Palestina.

Fue el pasado 4 de septiembre cuando Macklemore se subió al escenario durante el concierto de Ed Sheeran en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, en donde dijo:

“Una de las razones por las que quería venir a este tour es porque quería pararme aquí en estadios de toda América y decir dos palabras muy queridas en mi corazón: Palestina libre”. Macklemore

Wanting all humans to be treated equal should never be controversial. pic.twitter.com/BOJ9xMoIZn — Macklemore (@macklemore) September 7, 2026

Once días después, el propio rapero explicó en sus redes sociales que ya no sería parte de la gira por Estados Unidos y atribuyó la decisión a que sus dichos en el Metlife Stadium despertaron la molestia del promotor Robert Kraft.

Según sus palabras, tras lo sucedido Kraft le llamó a Ed Sheeran para informarle que Macklemore no sería bienvenido para presentarse en el Gillette Stadium.

Luego del comunicado emitido por Macklemore, el propio Ed Sheeran confirmó en redes sociales que, tras los dichos del rapero a favor de Palestina, los dueños de los estadios donde se presentaría le exigieron que no apoyara a su compañero.

Según sus palabras, trató de dialogar con los promotores, incluyendo a Robert Kraft; sin embargo, aseguró que la decisión de los dueños era final, por lo que aseguró que la decisión fue exclusivamente de los promotores.

“La salida de Macklemore fue decisión de los promotores, no fue mía. Su contrato era con ellos, no conmigo”. Ed Sheeran

A través de un comunicado, Robert Kraft justificó la decisión de impedir la participación de Macklemore en el Gillete Stadium argumentando que el inmueble “busca un ambiente acogedor sin discursos de odio”.

“Basado en las acciones recientes de Macklemore y el material que compartió en los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey (…) creemos que es profundamente ofensivo y doloroso para la comunidad judía, por lo que determinamos que su participación en los conciertos del 25 y 26 de septiembre en el Gillette Stadium cruza esa línea“, escribió.

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