Aleks Syntek “explota” en concierto del 15 de septiembre: “Entre más me digas, menos voy a cantar”

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Aleks Syntek explota en concierto en CDMX. Foto: AFP

Aleks Syntek protagonizó distintos desencuentros con el público durante el concierto gratuito que ofreció la noche del 15 de septiembre en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.

Durante su presentación, el cantante interrumpió en diferentes momentos para hablar sobre las críticas que ha recibido por sus opiniones sobre géneros musicales como el reguetón.

“Ahorita canto, qué te pasa (…) Hablaron cosas horribles de mi por 8 años, amenazaron a mi esposa, a mi familia porque fui el único artista que dijo que ya dejemos a las señoras, abuelos y niños con música que no es apropiada para ellos”, dijo el cantante, que recordó sus comentarios acerca del reguetón”.

Además cuestionó a los asistentes que le pedían canciones de otros artistas.

Incluso, se mostró molesto ante un petición del público y señaló que el tema era de Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”, respondió mientras cantó un fragmento de la canción.

Se la pasaron bien raro los que fueron a ver a Aleks Syntek.



¿Qué pedo con ese wey? 😂 pic.twitter.com/X0IgtOUxLO — Villa (@viilla_) September 16, 2026

Fragmentos de sus declaraciones fueron grabados por personas que acudieron al evento y posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

Aleks Syntek pidió a sus fans que lo defendieran

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Aleks Syntek habló sobre las polémicas que ha enfrentado en los últimos años, particularmente por sus comentarios relacionados con el reguetón.

“Ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”, expresó durante el concierto.

El cantante reclamó que, pese a que sus seguidores escuchan y cantan sus canciones, no ha recibido suficiente respaldo cuando es criticado por sus declaraciones.

Syntek también aseguró que ha sido objeto de críticas y acusaciones que, según dijo, algunas personas utilizan para obtener dinero en redes sociales.

“Ustedes están con otra verdad diferente a la mía. Yo estoy viviendo en un mundo y ustedes viven en un mundo bizarro”, afirmó.

Critica a Bad Bunny y Dani Flow durante el concierto

El cantante también aprovechó su presentación para hablar sobre algunos exponentes de la música urbana.

Entre los artistas que mencionó estuvieron Bad Bunny y Dani Flow, al referirse al cantante puertorriqueño, Syntek cuestionó a los asistentes sobre si apoyaban algunas de sus declaraciones públicas y posteriormente dirigió sus críticas hacia el contenido de algunas canciones de música urbana.

También mencionó la canción “Martillazo” y cuestionó que parte del público prefiriera ese tipo de música frente al trabajo de otros artistas.

En otro momento, relacionó sus comentarios con la celebración del 15 de septiembre y afirmó:

“No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”.

Otro momento que llamó la atención se dio cuando el cantante pidió al público que “le mentara la madre como Alex Lora”.

Otro que le estalló la tacha

Aleks syntek pic.twitter.com/cDGfE4UO3h — Katty Chiquitere (@kattyboom_df) September 16, 2026

Pese a sus reclamos, usuarios en redes sociales acusaron a Aleks Syntek de interrumpir el show en múltiples veces para expresar sus opiniones personales.

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