¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy en México antes de su separación?

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Jesse & Joy se sinceran sobre su carrera y buscan inspirar con documental

El músico Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy, compartió que dejará el proyecto de forma temporal una vez que terminen su gira en noviembre de este año. El duo había estrenado su documental en 2025 y este año continuaba con sus presentaciones.

La agrupación se presentará por última vez el miércoles 21 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un lugar donde se han presentado en múltiples ocasiones.

Luego de esta fecha en México, Jesse & Joy seguirá su gira en Londres, donde se presentarán el 17 de noviembre.

El adiós de Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy

El también compositor publicó un mensaje extenso través de sus redes sociales.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal”, inicia el texto.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. Fiel a mi profesionalismo y ética de trabajo, cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados hasta el 17 de noviembre, en Londres, Inglaterra”, destacó.

El músico también agradeció a Jesse.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, escribió.

Y agregó: “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente”.

Al momento de esta publicación, Joy Huerta no se ha pronunciado al respecto.

¿Quiénes son Jesse & Joy, el dúo mexicano detrás de “Espacio sideral”?

Jesse & Joy es un dúo de pop mexicano integrado por los hermanos Jesse y Joy Huerta, nacidos en la Ciudad de México. Ambos comenzaron a componer canciones en el año 2000, cuando tenían 18 y 15 años, respectivamente.

En 2005 interpretaron por primera vez “Espacio sideral” ante unas 100 mil personas durante un concierto del Teletón en el Zócalo capitalino. La respuesta del público marcó uno de los primeros momentos importantes de su carrera.

“Todo el público estaba callado y cuando terminamos la interpretación, nos bajamos del escenario con la energía a tope. [Las personas de nuestra disquera] nos dijeron que fue la mejor respuesta que pudimos haber tenido”, recordó Joy Huerta durante una entrevista con Roberto Martínez en el programa Creativo.

Un año después, en 2006, Jesse & Joy lanzaron oficialmente “Espacio sideral”, tema que se convirtió en una de las canciones más reconocidas de su trayectoria.