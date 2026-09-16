Revelan estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado de emergencia

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Alex Fernández canceló show en Culiacán por el Grito | Foto: Alfredo Narváez

El cantante Alex Fernández se encuentra evolucionando favorablemente de una infección respiratoria y gastrointestinal que lo llevo a ser hospitalizado este martes 15 de septiembre. Por esta razón, canceló una presentación en Culiacán, Sinaloa, con motivo de las celebraciones por la Independencia de México.

“Continúa progresando en su recuperación, continúa bajo supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que le atienden“, según un comunicado publicado en las stories de Instagram del cantante.

El heredero de la dinastía Fernández agradeció las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante los últimos días, reconociendo principalmente la comprensión del público de Culiacán, en donde se presentaría este martes.

¿Qué le pasó a Alex Fernández?

El equipo de representación de Alex Fernández no dio mayores detalles de al condición actual del cantante; sin embargo, aclaró este miércoles que sufrió una infección respiratoria y gastrointestinal simultánea.

Un día antes, la propia agencia anunció que, tras salir en un vuelo privado desde Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, Jalisco.

Ahí, el hijo de Alejandro Fernández fue trasladado de urgencia al hospital, en donde fue ingresado y puesto bajo atención médica. En ese momento, se informó que el pronóstico era reservado.

Actualmente, evoluciona favorablemente y se encuentra en plena recuperación, de acuerdo con el más reciente comunicado compartido en sus redes sociales.

¿Qué pasó con su show especial en Culiacán?

El equipo de Alex Fernández, incluyendo músicos y staff, ya se encontraban en Culiacán para el concierto por los festejos de la Independencia; sin embargo, la presentación no pudo llevarse a cabo.

“Álex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público”. Comunicado del management de Alex Fernández

El equipo del cantante informó que ya se encontraba trabajando con los organizadores para reprogramar la actuación cuando las autoridades lo permitan.

“Pedimos nuestras más sinceras disculpas y agradecemos su comprensión y cariño“, se lee en el comunicado de Alex Fernández.

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