Ariana Grande se retirará temporalmente del cine y la música en medio de críticas por su aspecto

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Ariana Grande se alejará de los reflectores por un tiempo | Foto: AFP

Ariana Grande se retirará temporalmente del cine y la música tras acabar su gira ‘The Eternal Sunshine Tour’ durante el próximo mes de septiembre debido al “escrutinio público constante“, según dijo el representante de la artista a los medios People y Deadline.

El anuncio llega en medio de una ola de críticas contra la actriz y cantante por su apariencia física en el videoclip de “Petal“, su más reciente tema musical.

Ariana Grande se alejará de los reflectores: conoce la razón

Un representante de la artista declaró a ambos portales que Ariana Grande “se alejará temporalmente de la vida pública” al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre debido al escrutinio público que ha vivido.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante“, explicó.

Además, agregó que la gira, que comenzó el pasado 6 de junio en California, ha sido una experiencia maravillosa para ella. “Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour“, declaró.

Hasta el momento, la propia Ariana Grande no ha ofrecido declaraciones al respecto, ni ha confirmado los dichos de su representante.

Ariana Grandes recibió críticas por su aspecto físico

La cantante estrenó el videoclip de “Petal” el pasado 31 de julio y, en cuestión de dos días, acumuló 8.4 millones de vistas y más de 54 mil comentarios, muchos de los cuales fueron críticas a su apariencia.

“No se trata de querer que vuelva la antigua Ariana. Se trata de querer que esté sana”: @sammy112001

“A estas alturas, estoy juzgando a su equipo, a sus amigos y a su familia. Esto es una locura”: @goodgollymizmolly

“¿Quién le va a decir que extrañamos verla con aspecto saludable, y no la música de antes?”: @deadmoon420

“Lo único que saco en claro de esto es que ella está cayendo en picado y es imparable. Ari tuvo una buena trayectoria y, con todo lo que ha pasado, ya sabes, no sorprende que haya llegado a este punto. Qué tragedia”: @vegyntai

“Me alegra mucho ver gente en esta sección de comentarios que también está preocupada y no actúa como si nada pasara”: @soospaapqwi4jrjr

“Está rodeada de personas que le facilitan la conducta; los trastornos alimentarios no son ninguna broma”: @hayamohammad7610

De manera generalizada, los usuarios cuestionaron su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno alimenticio.

Una fuente cercana a la actriz recalcó a People que el espectáculo que ofrece en sus conciertos requiere una gran capacidad atlética, y aseguró que “actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche“.

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