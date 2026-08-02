Inspeccionan propiedad de Linda Blair donde habría más de 100 perros: la actriz de “El Exorcista” rompe el silencio 

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¿Qué se sabe del caso de Linda Blair y los 100 perros en su casa? | Foto: AFP

Una operación por parte de autoridades de Los Ángeles, California, ejecutó una orden de registro este viernes 31 de julio en la propiedad de Linda Blair, actriz conocida por su papel de Regan en “El Exorcista“, con el fin de investigar un supuesto criadero canino que alberga a más de 100 perros.

La intervención sorpresa del Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Planificación Regional del Condado de Los Ángeles se llevó a cabo debido a que los permisos de las instalaciones caducaron en 2023 y las autoridades locales no lograron ponerse en contacto con Blair.

La finalidad principal del procedimiento fue verificar las condiciones de seguridad, la edificación de la estructura y evaluar el bienestar animal de los canes presentes en la propiedad de la actriz.

Según el reporte divulgado, la función de las agencias del condado era determinar si el sitio cumplía con la normativa legal vigente para el resguardo de animales, confirmando además que no se retiró ningún ejemplar del lugar y que la intérprete se mostró dispuesta a cooperar en todo momento durante las diligencias.

Inspección oficial en la residencia y caducidad de permisos

De acuerdo con un comunicado oficial compartido con la revista PEOPLE, el objetivo del registro fue inspeccionar las estructuras asociadas al presunto criadero de perros en uso.

Las autoridades del condado explicaron que los permisos del criadero expiraron hace más de un año y requerían ingresar legalmente para garantizar que la seguridad de los animales fuera óptima.

Por su parte, el medio TMZ informó que la reconocida protagonista de “El exorcista” estuvo presente a lo largo de la inspección y mantuvo una actitud colaboradora con las autoridades.

La respuesta de Linda Blair tras la intervención policial

Tras la difusión mediática sobre el procedimiento en su propiedad del sur de California, la actriz rompió el silencio esa misma jornada a través de un mensaje en Instagram.

En su declaración, la famosa estrella infantil de 1973 aclaró que tanto ella como las mascotas en la propiedad se encontraban en perfecto estado tras la revisión técnica.

La artista sostuvo que el incidente se limitó a un asunto de tramitación referente a la entrega de documentos pendientes y nuevos planos requeridos por la administración local.

“Hoy recibimos una visita sorpresa muy importante y, al final, resultó tratarse simplemente de algunos trámites, nuevos planos y cosas por el estilo“, dijo en redes sociales.

Planes de mudanza y apoyo al rescate animal

A través de un video, la fundadora de Linda Blair WorldHeart Foundation externó su desconcierto ante la falta de notificaciones por correo tradicional sobre el estado del expediente de su propiedad.

“No entiendo por qué no se utiliza más el correo para notificar a alguien”. Linda Blair

Asimismo, la defensora de los animales aprovechó la atención mediática para reiterar que lleva dos años intentando cambiar de domicilio para continuar con la rehabilitación de mascotas.

Para finalizar, hizo un llamado público solicitando donaciones para su fundación sin fines de lucro, enfatizando la crisis de abandono animal que enfrenta actualmente el estado de California.

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