Muere Carlos del Campo, actor de doblaje que dio voz a C-3PO y Slinky: ¿de qué murió?

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¿Quién fue Carlos del Campo, actor de doblaje mexicano? | Foto: Pexels

Carlos del Campo, actor de doblaje y locutor mexicano, murió a los 68 años, según compartió este domingo su compañero de profesión Carlos Segundo a través de redes sociales. Hasta el momento, no se han confirmado las causas de muerte del histrión que dio voz en español a personajes como C3PO, de “Star Wars”, y Slinky, de “Toy Story”.

A través de su cuenta de Instagram, Segundo lamentó la pérdida del actor a nombre del programa Toonlandya. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor (…) Una estrella que seguirá brillando en el cielo“, escribió.

Cabe destacar que Carlos Segundo y Carlos del Campo trabajaron juntos en las primeras dos entregas de “Toy Story”, en donde interpretaron a Woody y Slinky, respectivamente.

¿De qué murió Carlos del Campo?

Hasta el momento, no se han confirmado las causas de muerte de Carlos del Campo, aunque su familia anunció este año que sufría de problemas de salud.

Por esta razón, el actor tuvo que ponerle pausa a su profesión y no pudo participar en “Toy Story” como Slinky, personaje que interpretó desde la primera entrega de la saga en 1995.

Tanto el histrión como su familia decidieron mantener reservados los detalles de su condición.

¿Quién fue Carlos del Campo?

Carlos del Campo fue un actor y locutor mexicano que comenzó su carrera entre la década de los años 70 y 80 en programas como “El Show de los Muppets“, según el portal especializado Doblaje Wiki.

“Gracias a su particular timbre de voz, interpreta con gran maestría personajes de acento cortés y cordial”. Doblaje Wiki

A lo largo de su carrera dio voz a numerosos personajes del cine, la televisión, el anime y los videojuegos, entre ellos:

C-3PO | Saga de “Star Wars”

Slinky | Saga de “Toy Story”

Peter Pettigrew “Colagusano” | A partir de la cuarta entrega de “Harry Potter” En “El Prisionero de Azkaban”, el personaje fue interpretado por Jesús Ochoa.

Bulk | Franquicia de “Power Rangers”

Gin Ichimaru | Animé “Bleach”

Tywin Lannister | Serie “Game of Thrones”

Dr. Leslie McPhee | Trilogía de “Una noche en el museo”

Fuente: Doblaje Wiki

Del Campo también incursionó en la dirección de doblaje con proyectos como “Hamlet”, de 1996, aunque solo tuvo ocho trabajos como director, de acuerdo con la plataforma.

También incursionó en la televisión mexicana como actor cómico en la serie “Puro loco” de TV Azteca, y trabajó unos dos años en la serie “Odisea Burbujas“.

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