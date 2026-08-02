¡Como el Divo de Juárez! Harry Styles se cae en el escenario en CDMX, al más puro estilo de Juan Gabriel

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El momento de la caída de Harry Styles en CDMX | Fotos: Uno TV y Cuartoscuro

Harry Styles se cayó en el escenario durante su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, provocando comparaciones en redes sociales con Juan Gabriel, artista mexicano con quien ya había sido comparado en el pasado debido a sus coloridos atuendos.

El desliz del exmiembro de One Direction fue provocado por una superficie resbalosa tras una lluvia torrencial, con granizo y descargas eléctricas incluidas, en la capital mexicana. A pesar del clima y la caída, el cantante británico siguió con el concierto de este sábado 2 de agosto.

¡A lo Juan Gabriel! Harry Styles se cae en el escenario en CDMX

A las 21:30 horas, Harry Styles salió al escenario tras las intensas lluvias y abrió su segundo concierto en la Ciudad de México con “Are you listening yet?” y, tras salir a la rampa por primera vez, se resbaló mientras cantaba.

El intérprete se lo tomó con humor y, en lugar de levantarse de inmediato, posó en el suelo para las cámaras y sonrío frente a los casi 60 mil fans que soportaron el clima durante más de dos horas.

Cabe destacar que, unos minutos antes de que comenzara el concierto, miembros del staff salieron al escenario para corroborar que la superficie fuera segura; sin embargo, el cantante terminó por caer.

A pesar del piso mojado, ni Harry Styles ni el resto de los bailarines volvieron a caerse; sin embargo, los fans y usuarios de redes sociales compararon el momento con las caídas de Juan Gabriel.

Comparan la caída de Harry Styles con la de Juan Gabriel

Tras la caída de Harry Styles en el escenario del Estadio GNP Seguros, los usuarios de redes sociales compararon el momento con el desliz de Juan Gabriel del 13 de noviembre de 2005 en el Toyota Center de Houston, Texas.

“Harry Styles cada vez más parecido a Juan Gabriel, que también se cayó en aquel concierto de 2005“, escribió el usuario @exa_hernandez en X (antes Twitter).

Otros usuarios de redes sociales compartieron mensajes en tono de broma comparando a Styles con Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantautor de Parácuaro:

“Ya me quedó claro por qué Harry Styles adora a Juan Gabriel, hasta le hizo un tributo”, según @ghostcolour.

“Harry Styles todo le copia a Juan Gabriel, primero su ropa y ahora se resbala en México. ¡Ya estuvo bueno!”, de acuerdo con @MrChismecito.

“Harry styles esta cada día mas cerca de ser Juan Gabriel”, escribió @JcGarciaEstrada.

Ya me quedó claro por qué Harry Styles adora a Juan Gabriel, hasta le hizo un tributo. pic.twitter.com/zUvYvECmkx — el gosco (@ghostcolour) August 2, 2026

Cabe señalar que los fans ya habían comparado al británico con el “Divo de Juárez” por sus atuendos coloridos que se asemejaban a los del cantante mexicano.

Una tarde lluviosa en el Estadio GNP Seguros alteró los planes

Cerca de las 18:30 horas, a casi 150 minutos de la hora marcada para que Harry Styles saliera al escenario del Estadio GNP Seguros, una lluvia torrencial azotó a la Magdalena Mixhuca.

Los miles de seguidores del británico que llegaron temprano se enfrentaron a la lluvia y al granizo que se presentó durante varios minutos en los alrededores del recinto.

Las aficionadas que se formaron desde tempranas horas del sábado resistieron en la explanada del Estadio GNP Seguros con tal de asegurar su lugar, mientras que otras fans se resguardaron de cualquier forma posible.

La intensidad de la tormenta, que también tuvo descargas eléctricas visibles a lo lejos, alteró los planes del show, pues Jorja Smith estaba programada para abrir el evento a las 20:00 horas y su acto se canceló.

La lluvia no solo dejó un escenario resbaladizo, sino que quedaron rastros de hielo a lo largo de toda la zona. A pesar de esto, el segundo concierto de Harry Styles en la Ciudad de México pudo seguir con las siguientes canciones:

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

Italian Girls (Interludio con elementos de “Viva Mexico” y “Los amo con todo mi corazón”)

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla’s Song

Aperture

Night Changes / History

Matilda

Sign of the Times

As It Was

Durante casi dos horas, Harry Styles protagonizó un espectáculo que incluye orquesta en vivo y un escenario extendido que permite a los aficionados apreciarlo desde todos los puntos del recinto.

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