Ariel 2024, nominados y la prensa tienen su tradicional convivencia previa a la ceremonia

El Ariel 2024 se llevará a cabo el 7 de septiembre.

Desde hace 66 años, La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha reconocido a las máximas figuras y producciones del cine mexicano. Este año, los Premios Ariel serán celebrados el sábado 7 de septiembre de 2024, en Guadalajara, Jalisco, por ello, y como cada año, se realizó una convivencia con los nominados y la prensa.

Por más de tres horas, actores, diseñadores de vestuario, sonidistas, actores, directores, fotógrafos, productores y directores se reunieron en los Estudios Churubusco, en la CDMX.

La película “Tótem” de Lila Aviles, la más nominada

La película de Lila Avilés, “Tótem” consiguió 15 nominaciones al Ariel 2024, entre ellas Mejor Película, Dirección y Guion Original. El drama, que retrata la muerte desde los ojos de una niña, con toques de dulzura y sentido del humor, se convirtió en la cinta más nominada.

Lila reconoció, que ser nominada en tantas ocasiones por la cinta es “una alegría total”: “Uno lo que que siempre quiere hacer es cine y que se premie tu primera película como lo fue La camarista el año pasado como Mejor Ópera Prima y ahora estar con 15 nominaciones por Tótem, es muy bonito regalo”.

“No importan los premios, claro que hay un ego en Lila Avilés, mentiría que no hay, pero son importantes para darle esos regalitos a quienes te acompañan. Lo que ha sido muy lindo con Tótem, desde que estrenamos dos veces en Morelia, es que ha habido cercanía con el público y cierta afinidad“.

“Si uno se deja llevar por las medallitas, hay que tener cuidado, sabes que el amor y el esfuerzo ahí están, pero tampoco hay que dejarse deslumbrar por los premios”. Lila Avilés.

Cuauhtli Jiménez está nuevamente nominado al Ariel y prepara estreno de película en Netflix

El protagonista de la película mexicana “Heroico”, Cuauhtli Jiménez, nuevamente está nominado como Mejor Actor, reveló a UnoTV.com, que esta nominación la recibió de diferente manera, por las cosas que ha ido viviendo, con el paso del tiempo.

“Lo tomo con mucho agradecimiento, es un reconocimiento al tiempo que llevamos trabajando, pero no me confío, no doy nada por hecho, sigo buscando oportunidades, como todos, y valoro más mi carrera y el esfuerzo que todos ponemos para que salgan estas películas”, dijo Cuauhtli.

Por más de mes y medio, el actor y todos los demás miembros del crew estuvieron “encerrados” en Temoaya, lo que considera que fue fundamental para la cinta: “Convivir de lunes a sábado con tus compañeros y no solo trabajar con ellos en el set, también fuera, esa energía y esos vínculos se ven en la película”.

“Hablando del personaje, fue muy complejo, es un personaje que podría ir caminando por ahí, que te puedes topar en cualquier lugar, no somos buenos o malos, transitamos en ambas cosas, es un ser malvado, que puede manipular porque tiene cierto encanto”, agregó el actor.

Ilse Salas película “Familia”

‘Familia’ es una película de Netflix, que retrata la paternidad desde distintos ángulos, dirigida por el colombiano Rodrigo García y protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Natalia Solián, Ilse Salas y Cassandra Ciangherotti.

La actriz Ilse Salas, nominada al Ariel por su actuación en la película “Familia” reveló, que hacer esta película le emocionó mucho, por la historia, el guion, el elenco y porque le resultó entrañable.

“Siempre es un halago gigante que reconozcan tu trabajo (…), el elenco de esta película es como de en sueño. Yo lo único que hice fue responder a mis compañeras, ese es siempre el trabajo de un actor, el de escuchar y mirar a los ojos. Siento que mi nominación más bien es para ellos”, declaró Ilse Salas.

Mabel Cadena

Mabel Cadena fue otra de las actrices que disfrutó la posibilidad de convivir con sus colegas cineastas mexicanos, la actriz compartió que se dio un tiempo para descansar y asimilar todos los proyectos importantes en los que ha tenido oportunidad de trabajar. En octubre regresa a los sets de filmación, pero solo pudo anticipar que se trata de un género en el que aún no había incursionado.

La actriz de “El baile de los 41” reveló, que sigue estudiando inglés y no descarta volver a trabajar en Hollywood: “Hace cuatro años no hablaba inglés y ahora puedo actuar en ese idioma”, para Mabel es importante seguir haciendo castings, principalmente por el desafío que sería para ella dar vida a un personaje que hablé en inglés.

“Soy muy intensa al trabajar y ahora estoy comenzando a aprender a hacerlo más relajada”. Mabel Cadena, actriz.

Humberto Busto nominado al Ariel por “Martínez”

La película “Martínez” es una cinta de comedia y drama, escrita y dirigida por Lorena Padilla, que sigue la historia de un contador chileno, solitario y un poco amargado, de unos sesenta años, que ha vivido en México durante los últimos 40 años y se ha adaptado a su vida monótona, la cual, de una forma u otra, aprecia y atesora.

Su vida da un vuelco cuando un hombre joven, Pablo, aparece para tomar su oficina y revelarle que lo están tratando de retirar y jubilar.

Mientras lucha con los cambios de la vida, una vecina muere repentinamente y mientras revisa su diario y sus cosas, comienza a vivir indirectamente a través de ella, encontrando un nuevo significado en la vida y explorar dicha muerte contra la realidad de que aun le queda vida por delante.

Esta película le dio la nominación a Humberto Busto por Mejor Coactuación Masculina: “Siento que esa película acabó permeando esa soledad de la pandemia, que fue cuando filmamos, con mucha soledad, pero a la vez humanidad”.

Busto añadió, que el éxito de esta cinta, es que la historia apela a un proceso de edad, que pocas veces se refleja en el cine, es esta cuestión de que cuando alguien está después de los 60 años, donde tienes definido qué significan para ti las relaciones, el amor y crees que no va a haber ningún cambio significativo te topas con lo que más te va a sacar de ese lugar, pero a la vez te va a liberar”.

Actriz y director de “Todo el silencio” celebran la visibilidad para las personas sordas en el cine

“Todo el silencio”, película dirigida por Diego del Río recibió seis nominaciones al Ariel, se trata de una película que cuenta la historia de Miriam, quien ha tenido que aprender lenguaje de señas por una circunstancia familiar. Esta situación la coloca como profesora de familiares que tienen personas con sordera, sin embargo, poco a poco se irá dando cuenta que ella también va perdiendo ese sentido.

Es una historia inspirada en la vida de la actriz Adriana Llabrés, una película que ambos consideran, logró conectar tanto con el público por la honestidad con la que abordaron el mundo de las personas sordas.

Tanto Diego, como Adriana, celebraron que se estén contando diferentes historias en la pantalla grande y que se le de visibilidad a otro tipo de seres humanos.

Ariel 2024 rendirá homenaje a los diseñadores de vestuario

La edición 66 del Ariel 2024 rendirá un especial homenaje a la historia del diseño de vestuario en el cine mexicano; además, tres mujeres recibirán el Ariel de Oro: la directora de arte Brigitte Broch, la actriz y cantante Angélica María y la cineasta Busi Cortés.