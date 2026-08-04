Conoce la cartelera de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026
Las actividades de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026 continuarán en los próximos días con las presentaciones de diversos artistas, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque. A continuación te decimos los grupos que se presentarán, fechas y demás.
¿Quiénes se presentarán en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026?
- 04 de agosto: Trio Aurora Hidalguense
- 05 de agosto: El Bogueto
- 06 de agosto: Los Askis
- 07 de agosto: Los Tigres del Norte
- 08 de agosto: Matute
- 09 de agosto: Grupo Liberación
- 10 de agosto: Las Guerreras K-Pop y los Saja Boys
- 11 de agosto: Rayito Colombiano
- 12 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón
- 13 de agosto: DLD
- 14 de agosto: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey
- 15 de agosto: Kenia Os
- 16 de agosto: Invasores de Nuevo León
Artistas invitados al Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026
- 07 de agosto: El Mimoso & El Yaki
- 08 de agosto: Gerardo Ortiz
- 14 y 15 de agosto: Grupo Firme
¿Cuánto cuestan los boletos para el Palenque y el Teatro del Pueblo?
La entrada general a la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026 tiene un costo de 80 pesos e incluye el acceso a los conciertos en el Teatro del Pueblo. También se ofrece la opción de boletos VIP para acceder a la zona preferente.
Los precios de los boletos en la zona VIP varían dependiendo del artista que se presente y van desde los 300 pesos hasta los mil 600 pesos para ver a Los Tigres del Norte. Por otra parte, para acceder a los eventos en el palenque es obligatorio comprar boletos.
En ambos casos, los boletos se pueden adquirir en los puntos de venta oficiales: Hotel La Joya Tulancingo, Hotel Mediterráneo, Paletería La Michoacana de Toño Paletas (Centro), o en línea a través de la página https://ventas.boletcenter.com/
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