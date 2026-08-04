Conoce la cartelera de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026

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Artistas invitados a la Feria en Tulancingo. Fotos: Cuartoscuro

Las actividades de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026 continuarán en los próximos días con las presentaciones de diversos artistas, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque. A continuación te decimos los grupos que se presentarán, fechas y demás.

¿Quiénes se presentarán en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026?

04 de agosto: Trio Aurora Hidalguense

05 de agosto: El Bogueto

06 de agosto: Los Askis

07 de agosto: Los Tigres del Norte

08 de agosto: Matute

09 de agosto: Grupo Liberación

10 de agosto: Las Guerreras K-Pop y los Saja Boys

11 de agosto: Rayito Colombiano

12 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón

13 de agosto: DLD

14 de agosto: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

15 de agosto: Kenia Os

16 de agosto: Invasores de Nuevo León

Artistas invitados al Palenque de la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026

07 de agosto: El Mimoso & El Yaki

08 de agosto: Gerardo Ortiz

14 y 15 de agosto: Grupo Firme

¿Cuánto cuestan los boletos para el Palenque y el Teatro del Pueblo?

La entrada general a la Feria Internacional Ganadera de Tulancingo 2026 tiene un costo de 80 pesos e incluye el acceso a los conciertos en el Teatro del Pueblo. También se ofrece la opción de boletos VIP para acceder a la zona preferente.

Los precios de los boletos en la zona VIP varían dependiendo del artista que se presente y van desde los 300 pesos hasta los mil 600 pesos para ver a Los Tigres del Norte. Por otra parte, para acceder a los eventos en el palenque es obligatorio comprar boletos.

En ambos casos, los boletos se pueden adquirir en los puntos de venta oficiales: Hotel La Joya Tulancingo, Hotel Mediterráneo, Paletería La Michoacana de Toño Paletas (Centro), o en línea a través de la página https://ventas.boletcenter.com/

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