Obras del tren AIFA-Pachuca dejarán sin agua a colonias de Hidalgo por hasta 40 horas

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Obras del tren AIFA-Pachuca afectarán el suministro de agua. Foto: Cuartoscuro

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) informó que el próximo 8 de julio, a partir de las 5:00 horas, comenzarán trabajos vinculados con la construcción del tren AIFA-Pachuca, lo que provocará afectaciones en el suministro de agua potable en los sectores Oriente, Sur Oriente y Centro de la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo.

¿Por qué habrá afectaciones en el suministro de agua en Pachuca?

De acuerdo con el organismo operador, la suspensión en la programación del servicio obedece a las maniobras que realizará la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como parte de la construcción del tren AIFA-Pachuca.

Las labores están programadas para iniciar el miércoles 8 de julio y tendrán una duración estimada de hasta 40 horas, periodo durante el cual podrían presentarse interrupciones o baja presión en el suministro de agua potable en las zonas señaladas.

Ante este escenario, la CAASIM pidió a la población tomar las previsiones necesarias y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas mientras se desarrollan los trabajos.

¿Cuándo se normalizará el servicio de agua?

El organismo indicó que, una vez concluidas las maniobras, la recuperación del servicio se realizará de manera paulatina, conforme a la programación establecida.

La restitución total del suministro podría extenderse hasta 96 horas, debido al tiempo necesario para restablecer los niveles de operación de la red hidráulica y normalizar la distribución del agua potable en los sectores afectados.

Como parte de las acciones para atender a la población, la CAASIM informó que implementará un operativo de apoyo mediante carros cisterna, los cuales abastecerán de agua a las zonas que registren mayores afectaciones durante el desarrollo de las obras.

El organismo agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que las maniobras forman parte de los trabajos para la construcción del tren AIFA-Pachuca, proyecto de infraestructura que requiere intervenciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana.

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