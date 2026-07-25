Asegura túnel usado para robo de hidrocarburo en Hidalgo; detienen a 5

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Aseguran inmuebles y mangueras de alta presión. FOTO: Especial

En un operativo realizado en Mineral de la Reforma, Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) detuvieron a cinco personas y aseguraron un túnel presuntamente utilizado para el robo de hidrocarburo. La intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre personas sospechosas en un predio de la colonia El Saucillo.

Durante la acción, las autoridades también aseguraron tres inmuebles, alrededor de 500 metros de manguera de alta presión y diversas dosis de presuntos narcóticos. El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Policía Municipal del Mando Coordinado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la Sedena y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la SSPH, al llegar al inmueble señalado, los agentes observaron que cinco personas intentaron escapar al notar la presencia de las autoridades, pero fueron detenidas de inmediato. Durante la revisión también les localizaron diversas dosis de presuntos narcóticos.

Como parte de la investigación se ejecutaron tres técnicas de cateo. En uno de los inmuebles fue localizado un túnel de aproximadamente seis metros de profundidad y 50 metros de longitud, el cual presuntamente era utilizado para conectar una manguera de alta presión a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la extracción ilegal de combustible.

Aseguran inmuebles y mangueras de alta presión

En otro de los predios inspeccionados, las autoridades detectaron una bodega completamente cerrada que presuntamente era utilizada para almacenar hidrocarburo de procedencia ilícita.

Además, fueron asegurados aproximadamente 500 metros de manguera de alta presión, que presuntamente eran utilizados para la extracción ilegal de combustible.

Las investigaciones continúan

Las cinco personas detenidas, junto con los objetos e indicios asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los involucrados.

La SSPH informó que mantiene acciones permanentes de inteligencia e investigación para combatir los delitos que afectan la seguridad en Hidalgo y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a través del 911 de emergencias y el 089 de denuncia anónima.

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