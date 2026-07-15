Hidalgo firma nuevo convenio para ampliar créditos a micro, pequeñas y medianas empresas

GENERANDO AUDIO...

Empresas en Hidalgo reciben impulso con créditos. Foto: Gobierno de Hidalgo

El Gobierno de Hidalgo y Nacional Financiera (Nafin) firmaron el convenio del programa Impulso Nafin+Hidalgo 2026-2027, con el que se ampliará el acceso a financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante una bolsa superior a 700 millones de pesos.

Durante la firma del acuerdo también se entregaron nuevos créditos a empresas beneficiarias. Según autoridades estatales, el programa pasó de otorgar 26 financiamientos en 2022 a 256 durante el último año, lo que ha permitido respaldar a 764 empresas en 60 municipios y contribuir a la conservación de 13 mil 143 empleos.

Créditos de hasta 5 millones de pesos para empresas

El titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nacional Financiera (Nafin), Leonardo Poblete Galván, informó que el programa contará para el periodo 2026-2027 con una bolsa superior a 700 millones de pesos.

Los financiamientos podrán ser de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija anual máxima de 14.75%, plazos de hasta 60 meses y sin comisión por apertura.

El programa está dirigido a empresas de los sectores de manufactura, comercio, servicios y turismo que tengan al menos dos años de operación y un historial crediticio favorable.

Programa busca fortalecer a las mipymes hidalguenses

Durante el evento, el gobernador Julio Menchaca Salazar señaló que el programa ha incrementado el número de créditos otorgados en los últimos cuatro años y atribuyó ese crecimiento al cumplimiento de pago de las empresas beneficiarias.

Por su parte, la empresaria Violeta Mariel Sánchez García, representante del Instituto Alexander Von Humboldt, indicó que el financiamiento permitirá ampliar las instalaciones del plantel y mejorar sus espacios para atender a más estudiantes.

Aumentan recursos estatales para el programa

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, informó que la aportación del Gobierno de Hidalgo al programa aumentó de 25 a 35 millones de pesos, lo que ha permitido acumular una inversión estatal de 138.4 millones de pesos para respaldar el esquema de financiamiento.

Con la renovación del convenio, el programa continuará ofreciendo créditos para empresas que buscan invertir en infraestructura, maquinaria, capital de trabajo o expansión de sus operaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.