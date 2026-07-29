Cae el “Conejo”, presunto líder huachicolero que operaba en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo

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Detenidos en Hidalgo. Foto: Uno TV

Un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Hidalgo y la Guardia Nacional culminó con la detención de Javier Adriano M., alias el “Conejo”, identificado como presunto líder de una célula criminal dedicada al robo y trasiego de hidrocarburo en los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Junto con el presunto cabecilla fueron capturados Julio César “N”, Abner “N” y Gustavo “N”, quienes presuntamente integraban la misma organización delictiva, la detención se llevó a cabo en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, considerado uno de los puntos estratégicos para el robo de combustible en la región.

Aseguran pipas con 40 mil litros de hidrocarburo

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos pipas con aproximadamente 40 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita, además de un importante arsenal y diversas dosis de droga.

Entre lo decomisado se encuentran dos armas largas calibre 5.56 milímetros, dos armas cortas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores, 57 cartuchos útiles, 130 dosis de marihuana, 68 dosis de cristal y dos camionetas tipo pick-up, las cuales presuntamente eran utilizadas para las actividades de la organización.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el grupo criminal mantenía operaciones en la región de Tepeapulco, con presencia y movilidad en los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, donde presuntamente participaba en el robo, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.

Los cuatro detenidos, junto con el combustible, las armas, los vehículos y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad en otros delitos relacionados con la delincuencia organizada y el robo de combustible.

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