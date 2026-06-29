Atacan a balazos autobús de Memo Garza; hay dos integrantes heridos

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Camión de Memo Garza es atacado en la Puebla-Orizaba. Foto: Getty

Sujetos armados atacaron a balazos el autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, mientras circulaba por la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del puente de Xonacatepec, en la capital poblana. La agresión dejó a dos integrantes del equipo lesionados, a quienes personal paramédico atendió, mientras las autoridades ya investigan lo ocurrido.

El ataque ocurrió este domingo, después de que el cantante ofreciera un concierto en la Feria de San Pablo del Monte, Tlaxcala. El grupo se dirigía hacia Chiapas, donde tenía programada otra presentación. Tras la agresión, el conductor del autobús logró continuar la marcha hasta un sitio seguro en la colonia Del Valle, donde solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

#COMUNICADO | Durante la madrugada de este domingo, las corporaciones de seguridad y de atención a emergencias respondieron de manera inmediata al reporte de una agresión contra un autobús que transitaba sobre la autopista Puebla-Orizaba.



Se informa: pic.twitter.com/NsZD9OwDIi — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 28, 2026

Atacan autobús de Memo Garza en la autopista Puebla-Orizaba

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica. Además, autoridades municipales, estatales y federales acudieron al lugar para brindar apoyo al equipo del cantante.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Memo Garza informó que el vehículo de su agrupación fue víctima de un presunto intento de asalto, durante el cual se registraron detonaciones de arma de fuego que dejaron dos integrantes heridos. El artista también confirmó que la presentación prevista en Jiquipilas, Chiapas, fue pospuesta.

Autoridades investigan el ataque

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús recibió múltiples impactos de bala en el parabrisas y en el costado del conductor. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Las autoridades señalaron que la agresión ocurrió en un tramo carretero de jurisdicción federal, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si se trató de un intento de robo o de otro tipo de ataque.

Por último, la Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que las víctimas fueron orientadas para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

¿Quién es Memo Garza?

Guillermo Garza, mejor conocido como Memo Garza, es un cantante del regional mexicano. Alcanzó un gran reconocimiento como vocalista de La Adictiva, agrupación a la que se integró en 2014.

Tras consolidarse como una voz importante en la escena musical del género, en 2023, Garza tomó la decisión de iniciar su carrera como solista.

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