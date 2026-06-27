Madonna y Feid estrenan ‘Read My Lips’, la nueva canción del Mundial 2026 que une al pop y la música latina

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Madonna lanza colaboración con Feid para el Mundial. Foto: Getty Images

La música y el futbol volvieron a encontrarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que Madonna y Feid sorprendieran con el lanzamiento de “Read My Lips”, una colaboración que ya forma parte del álbum oficial del torneo.

La canción llega como una edición especial del disco mundialista y une a dos generaciones distintas de la música, una de las artistas pop más influyentes de la historia y uno de los máximos representantes de la música latina actual.

El tema fue estrenado como parte de una nueva edición del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ahora cuenta con 20 canciones bajo el sello de SALXCO UAM & Def Jam Recordings. Con esta incorporación, la banda sonora del torneo continúa creciendo conforme avanza la competencia que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

“Read My Lips” destaca por ser una canción bilingüe, interpretada en inglés y español, en la que Madonna comparte micrófono por primera vez con Feid. La producción estuvo a cargo de Madonna, Stuart Price y el productor puertorriqueño Tainy, una combinación que mezcla sonidos pop, electrónicos y urbanos con la identidad latina del cantante colombiano.

Antes de llegar como sencillo completo, la canción ya había llamado la atención de los fans al aparecer dentro de “Confessions II – The Film”, el proyecto visual de Madonna que acompañó la presentación de su próximo álbum.

La producción cinematográfica fue estrenada en el Festival de Cine de Tribeca y presentó varias canciones nuevas de la artista, incluida esta colaboración con Feid.

La llegada de “Read My Lips” también refuerza la presencia de Madonna dentro del Mundial 2026, pues la cantante tendrá una participación especial en el histórico espectáculo del medio tiempo de la final del torneo.

La artista compartirá escenario con otros grandes nombres de la música internacional en el primer show de descanso de una final mundialista.

Por su parte, Feid continúa consolidándose como una de las figuras latinas con mayor alcance internacional, el colombiano suma este lanzamiento a una carrera marcada por el crecimiento global del género urbano y ahora forma parte de una de las celebraciones deportivas más grandes del planeta.

El álbum oficial del Mundial 2026 también incluye otros grandes nombres de la música internacional, entre ellos el himno “DNA”, una colaboración de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE, además de artistas de distintos países, géneros y generaciones.

Con “Read My Lips”, Madonna y Feid suman una nueva pieza a una banda sonora creada para acompañar la emoción, la diversidad cultural y la energía de la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia.

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