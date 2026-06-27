Más allá de “Doña Lucha”, Mara Escalante revela a UnoTV cómo volvió a la música para saldar una deuda con ella misma

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Mara Escalante prepara el lanzamiento de su segundo disco. Foto: Cortesía

Durante décadas, millones de mexicanos han identificado a Mara Escalante por personajes que se volvieron parte de la cultura popular, como “Doña Lucha” o la entrañable protagonista de “María de Todos los Ángeles“. Pero detrás de la comedia, la televisión y los reflectores, siempre existió otra Mara: una mujer atravesada por la escritura, la poesía, la música y una necesidad profunda de crear.

Hoy, esa faceta menos conocida toma forma con “Corazón de Barro”, su segundo material discográfico como cantautora, un proyecto que, según confiesa, llevaba años esperando su momento.

“Cuando me di cuenta, ya llevaba 30 años haciendo Doña Lucha y entonces dije: hay otros pendientes, unos contratos pendientes con la vida creativa, uno de ellos es el de la música”, compartió Mara en entrevista con UnoTV.

Lejos de buscar reinventarse, la actriz parece estar regresando a un lugar que siempre le perteneció: la música.

“Creí que tener un corazón sensible era debilidad”: el origen de Corazón de Barro

El nuevo disco de Mara Escalante no es un experimento improvisado. Se trata de un trabajo profundamente personal construido a partir de emociones, historias familiares y reflexiones sobre la sensibilidad humana.

El título del álbum, “Corazón de Barro”, encierra precisamente esa visión.

La artista explicó que durante mucho tiempo creyó que ser una persona sensible podía interpretarse como debilidad, hasta que entendió lo contrario.

“Yo quise escribir esa canción porque creo que alguna vez creí que tener un corazón muy sensible era sinónimo de debilidad… y creo que más bien el que abusa de un corazón sensible es el que tiene el problema y uno no”.

Pero el barro, dice, representa algo mucho más grande:

“Es una materia dócil posiblemente, pero que contiene, que puede contener, que es fuerte, que es resistente al fuego… encierra mucha nobleza, mucha sencillez, pero mucha grandeza”.

El disco, que verá pronto la luz, reúne diez canciones escritas por ella misma, temas que recorren “la alegría, el romance, la diversión y la emotividad”, conectando con una raíz profundamente mexicana.

Una historia familiar, Veracruz y un poeta marcaron su camino como compositora

Aunque muchos la ubican únicamente en televisión, Mara Escalante lleva años desarrollando proyectos creativos fuera de la pantalla.

Su camino en la música comenzó mientras escribía “Saturnina”, una obra inspirada en una historia familiar que nació de un recuerdo de infancia de su madre, originaria de Tlaxcala.

La actriz recuerda que de niña, su madre observaba pasar cortejos fúnebres y, movida por una compasión natural, lloraba junto a familias que ni siquiera conocía.

Ese recuerdo, sumado a antiguas tradiciones mexicanas relacionadas con el llanto ritual hacia los difuntos, dio origen a una historia que ella transformó primero en guion cinematográfico y después en teatro musical.

Fue ahí donde algo cambió:

“Le escribí letras a los personajes de esta historia, empecé a ensayar con mi banda y entonces montamos el espectáculo en vivo”.

Posteriormente, grabó “Saturnina”, su primer disco lanzado en 2023, trabajo que abrió una nueva puerta creativa.

En la entrevista, Mara confesó que en todo este proceso hubo alguien fundamental.

Durante siete años se mudó a Xico, Veracruz, donde convivió con artistas y encontró a quien considera uno de sus grandes maestros creativos: Rafa Campos, poeta veracruzano y compañero artístico durante casi dos décadas.

“Tuve este gran maestro a quien le debo tanto… Rafa Campos… y por eso fue que me descubrí como letrista”.

“El arte es una balsa de salvación”

Durante la conversación, Mara dejó una de las reflexiones más emotivas al hablar del papel del arte en tiempos convulsos.

Para ella, el arte no es entretenimiento: es refugio.

“Yo creo que es la balsa de salvación en muchos sentidos”.

La actriz considera que la expresión artística puede literalmente cambiar destinos, particularmente en jóvenes vulnerables:

“El arte salva a la juventud cuando anda confundida… el arte te salva de la tristeza, de las injusticias, de estas dificultades que vemos en la vida”.

Y añade una idea que parece atravesar todo su nuevo proyecto musical:

“La manera en que alzamos nuestra voz pacíficamente, muchas veces, es con el arte”.

Apostar por la música mexicana en tiempos dominados por el urbano y pop

Mientras gran parte de la industria actual gira alrededor del urbano y nuevas corrientes comerciales, Mara Escalante decidió caminar en otra dirección.

Su propuesta sonora se sostiene sobre ritmos profundamente mexicanos: son jarocho, son istmeño, huapango y cumbia.

No se trata, aclara, de una postura contra otros géneros, sino de una decisión profundamente ligada a su historia personal.

“Se trata de ser congruente con lo que uno piensa, con tus raíces”.

La actriz recordó que su amor por la música mexicana comenzó a los 17 años, cuando convivió con músicos dedicados a interpretar canciones tradicionales de distintas regiones del país.

“Yo escucho ‘Tierra mestiza’ y se me enchina la piel y se me salen las lágrimas”, confesó.

Pez Volador: una canción nacida entre el mar, el amor y Zipolite

El primer adelanto del nuevo disco de Mara fue “Pez Volador”, una canción que, según cuenta, nació en un lugar profundamente especial para ella: la playa de Zipolite, Oaxaca.

“Yo tengo muchos años yendo a esa playa y siempre que voy para allá siento que me convierto en sirena. Mi gran amor es el mar”.

La canción habla del enamoramiento, de esos momentos donde la realidad parece suspenderse:

“Es como el pez volador que viene de las profundidades marinas y por instantes toca la dulzura del cielo… así, creo que cuando estamos enamorados podemos tocar las estrellas”.

El sencillo es una pieza que evoca el carácter bravío del son jalisciense, mezclado con elementos rítmicos del festejo afroperuano, creando una atmósfera festiva alrededor de la voz y la lírica de Mara.

Una madre que convirtió un momento difícil con su hijo en canción

Uno de los momentos más entrañables para Mara, en la música, se dio en torno a la composición de “Chanequito”,otro de sus sencillos que acaba de estrenarse y que está dedicado a su hijo mayor.

Mara contó que durante la adolescencia de su hijo atravesaron, como familia, una etapa compleja en cuestión de comunicación, al punto de necesitar terapia.

En lugar de quedarse atrapada en ese conflicto fugaz, la actriz decidió transformar la experiencia en arte:

“Lo único que hice fue mejor escribirle esta canción a mi hijo y expresarle, a través de ella, todo el amor que siento por él y cómo lo veo yo a él”, reveló.

Más allá de la comedia, Mara Escalante quiere cruzar nuevas fronteras con su música

Aunque sabe que millones de personas seguirán recordándola por sus personajes televisivos, Mara Escalante reconoce que le gustaría que su música encontrara un espacio igual de importante.

No por ego, sino por el mensaje que sus canciones llevan consigo.

“Sí me gustaría llegar a muchas personas, así como he podido llegar con la comedia”, confesó

Porque, explica, muchas de sus canciones hablan justamente del amor, la hermandad y de ir más allá de cualquier frontera.

“Hasta donde Dios quiera que llegue esto, yo lo acepto con mucho gusto”.

“Corazón de Barro” no es solamente un disco: significa el momento en el que millones de personas pueden descubrir quién ha estado detrás de “Doña Lucha” todo este tiempo: una artista multifacética que sigue buscando nuevas formas de conmover.

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