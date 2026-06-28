Artistas y deportistas que siguen desaparecidos o murieron tras los terremotos en Venezuela

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El grupo Van Der Dijs, la familia de Julio Trejo y el DJ Marlon fallecieron.

Los terremotos de Venezuela han dejado casi mil 500 muertos y decenas de miles de desaparecidos, entre ellos, varias celebridades y deportistas, así como de sus familiares cercanos. Sin embargo, la búsqueda de sobrevivientes continúa en la zona a más de 90 horas del doble sismo que el pasado miércoles sacudió a este país.

Entre la decenas de historias de los afectados, destacan la de la actriz Yorgelis Delgado, quien continúa desaparecida.

Del mundo deportivo, la confirmación de la muerte de la familia del futbolista argentino Julio Trejo este sábado ha marco uno de los momentos más dolorosos de la tragedia. Pero lamentablemente, no son los dos únicos casos.

Desde el #DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. 🇻🇪



Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados. 🖤#SiempreNaranja pic.twitter.com/CaRVq4cyhV — Deportivo La Guaira 🔱 (@DvoLaGuaira) June 28, 2026

Con una magnitud de 7.2 y 7.5 y separados por segundos de diferencia, los terremotos de Venezuela fueron de los más fuertes y devastadores jamás registrados en América Latina.

Mueren todos los integrantes del grupo de rock Van Der Dijs

Grupo de rock, Van Der Dijs, fallecen tras los terremotos de Venezuela.

La agrupación habría estado ensayando dentro de un edificio para un concierto cuando fueron sorprendidos por los terremotos.

La confirmación del fallecimiento de los integrantes fue compartida por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Caracas a través de un comunicado oficial, en el que expresó su profundo pesar por la pérdida de la agrupación.

“Con profundo pesar el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs“.

Apenas una semana antes de la tragedia, los músicos habían participado en la serie de conciertos ‘El Hades’, organizados por el CCAM.

El fallecimiento del DJ Marlon Pérez y su pareja

Reportan la muerte del DJ Marlón Pérez.

Otra noticia que conmovió en redes sociales fue la muerte del DJ Marlon Pérez y su pareja Alexandra Melean, quien se encontraba embarazada.

Fue KLNDestinos Group, donde el artista colaboró, quien confirmó la lamentable noticia por medio de un comunicado, este jueves. También, el usuario Alberts Tovar (albertbarbers) compartió la noticia en sus redes sociales.

Fiorella Martínez, fisiculturista

La Federación Venezolana de Fisicoculturismo y Fitness confirmó hace dos días la noticia sobre la muerte de Fiorella Martínez, de 19 año, en los terremotos que azotaron a Venezuela.

La joven era una destacada deportista y era reconocida en el mundo del fisiculturismo.

El fallecimiento de la esposa de Héctor Bello

Hallaron viva a su hija entre los escombros. Foto: Facebook Cumaná de Campeones

Entre las primeras pérdidas que dieron la vuelta al mundo, está el caso de Héctor Bello, futbolista venezolano, quien confirmó a través de redes sociales la muerte de su esposa, Andrea.

De acuerdo con los reportes, la mujer fue localizada sin vida entre los escombros del edificio donde vivía la familia. En tanto, Alana, su hija de poco más de un año, logró sobrevivir a la tragedia.

El último balance oficial es de mil 450 muertos, 20 más que el sábado, y 3 mil 150 heridos. Al menos 189 edificios colapsaron totalmente en Venezuela por el doble terremoto.