Harry Style se desploma en el escenario tras atragantarse con agua

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Harry Styles en concierto. Foto: Getty Images

El cantante británico Harry Style se desplomó en el escenario en pleno concierto del estadio de Wembley, en Londres, tras ahogarse con agua.

Según el medio TMZ, el colapso se dio el viernes 26 de junio y no estuvo relacionado con el onda de calor que afecta a varios países europeos, sino que se presentó luego de que Harry Style tomará un poco de agua, lo que provocó que se ahogara brevemente.

“Fuentes cercanas a la situación informaron a TMZ que el incidente no tuvo nada que ver con el clima. Según nos contaron, se trató de un breve percance con agua en el escenario”. TMZ

Harry Styles briefly collapsed on stage due to a choking scare, not the extreme European heatwave, TMZ reports. pic.twitter.com/YrR7tHYt8r — Pop Crave (@PopCrave) June 28, 2026

¿Por qué Harry Style se desplomó en el escenario?

Harry Style acababa de realizar un movimiento popular en sus conciertos conocido como “ballena”, donde el músico de 32 años escupe agua en un chorro mientras interpreta la canción “As It Was”, cuando pareció atragantarse con el agua que le quedaba en la boca y cayó al suelo.

TMZ reports that Harry Styles collapsing during a recent show was due to a choking scare, not the European heatwave. pic.twitter.com/yBFY0jLW6S — Pop Base (@PopBase) June 28, 2026

Las imágenes del momento, captadas desde numerosos ángulos en vídeos compartidos en las redes sociales, muestran al músico desplomándose de espaldas.

El cantante logró recuperarse tras el incidente, que tuvo lugar durante el último concierto de su gira “Together, Together”.

¿Cuándo serán los conciertos de Harry Style?

Harry Styles anunció varias nuevas fechas en México, las cuales arrancan el próximo 31 de julio.

El cantante se presentara en el Estadio GNP Seguros el 31, 1, 4 y 7 de agosto.