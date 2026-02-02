Estallan las burlas contra Donald Trump y Nicki Minaj en los Premios Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente Donald Trump y la cantante Nicki Minaj fueron objeto de burla para el comediante Trevor Noah, quien fue el anfitrión de la noche en los Premios Grammy 2025, que tienen lugar este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

El comediante se burló de la interprete, que se declaró como la fan número uno del presidente estadounidense durante un evento político realizado en Washington D. C, el miércoles 28 de enero.

“Nicki Minaj no está aquí está noche, sigue en la Casa Blanca discutiendo asuntos importantes con Donald Trump”, dijo el comediante, lo que provocó las risas de la audiencia. Posteriormente hizo referencia a su trasero.

“Yo tengo el trasero más grande Nicki”, destacó.

El gesto generó una intensa discusión sobre la relación entre las figuras del entretenimiento y la política en 2026, dividiendo opiniones entre sus seguidores y dentro de la industria musical.

El apoyo de Nicki Minaj a Donald Trump

El anuncio se dio durante el evento del mandatario estadounidense enfocado en programas de inversión para niños, donde la rapera subió al escenario como invitada sorpresa junto a Trump y otros colaboradores. Ahí, Minaj expresó su respaldo tanto a la iniciativa como a la agenda del presidente:

“Probablemente, soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar. Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más, y nos motivará a todos a apoyarlo más”. Nicki Minaj, cantante

Minaj de la mano de Trump también se refirió a las críticas por su postura política y añadió: “No vamos a permitir que se salgan con la suya intimidándolo y, ya saben, con las campañas de desprestigio. No va a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege”.